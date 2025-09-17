Berlin (ots) -Über 4.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland haben sich in diesem Jahr mit beeindruckender Kreativität und Haltung und insgesamt 832 Einreichungen am Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" von Engagement Global beteiligt. Nun stehen die Gewinner*innen fest: 16 Songs aus 11 Bundesländern werden professionell im Studio produziert und im kommenden Jahr auf dem EINE WELT-Album Vol. 6 veröffentlicht.Auch in diesem Jahr überzeugten die Songs mit inhaltlichem Tiefgang, indem sie globale Themen wie Krieg, Klimawandel, Flucht und Menschenrechte aufgreifen und zum gemeinsamen Einsatz für eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft motivieren. Auch die Genres der Gewinnersongs sind bunt gemischt: Von Singer-Songwriter über Rock bis Hip-Hop wird auch das nächste EINE WELT-Album mit einer besonderen musikalischen Vielfalt überzeugen.Inhaltliche Stärke der Songs machte Entscheidung schwerEhe die Sitzung startete, wurden die anwesenden Jurymitglieder durch Vertreter*innen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung begrüßt, die ihnen zugleich Dank für ihr Engagement im Rahmen des Song Contests aussprachen. "Ihre Auswahl der besten Songs ist mehr als Jury-Arbeit: Sie wählen junge Stimmen aus, die Visionen, Werte und globale Verantwortung hörbar machen." sagte eine Sprecherin des Ministeriums.Das unabhängige Jury-Gremium, bestehend aus Expert*innen aus den Bereichen Bildung, Entwicklungszusammenarbeit, Musik und Medien, wählte 15 Songs aus dem Teilnehmendenfeld für das EINE WELT-Album Vol. 6 aus. Zudem kürte die Jury die fünf besten Songs, deren Interpret*innen im Rennen um den ersten Platz und den Titel "EINE WELT-Song 2025" bei dem Finale am 5. Dezember 2025 ihre Songs live vor einer weiteren Jury und Publikum performen werden. Die fünf Finalsongs, die sich allesamt schon jetzt eine Studioproduktion, einen Platz auf dem Album und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro gesichert haben, sind in diesem Jahr:- No Plastic!" von 6c Baltic-Schule Rostock aus Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)- "Eine Welt, so weit, so schön" von LuggyTones aus Straubing (Bayern)- "Noch'n Song für 'ne heile Welt" von ROCKYTRIO feat. Popchor Musikschule Frankfurt aus Rockenberg, Frankfurt (Hessen)- "Gradeaus" von Schulband des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg/Erz aus Schwarzenberg (Sachsen)- "Gegenwind" von Hannah und Kira aus Osnabrück (Niedersachsen)"Es war unfassbar spannend zu sehen, wie vielseitig und thematisch anspruchsvoll die Songs geschrieben waren. Ich bin begeistert, dass der Song Contest auch in diesem Jahr wieder eine Plattform bietet, um zu zeigen, was sie bewegt.", betont Juror Andre Fischer, Jurymitglied und Gewinner der ersten Runde des Song Contests.Finale am 5. Dezember 2025 in BerlinWelcher Song der neue EINE WELT-Song und damit zur Hymne der aktuellen Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle" wird, entscheidet sich am 5. Dezember 2025 im Festsaal der Martas Gästehäuser in Berlin. Der erstplatzierte Song darf sich zudem auf die Produktion eines professionellen Musikvideos freuen.Das war die JuryAls Mitglieder der Jurysitzung am 12. September 2025 in Berlin fungierten folgende Personen: Lisa Jane Boone, Projektassistenz Bildung und Next Generation, Bertelsmannstiftung; Dr. Dolly Conto Obregón, Erziehungswissenschaftlerin, Haus der Kulturen Lateinamerikas e.V.; Sabine Cordes, Rektorin, Grundschule am Wingster Wald; Lorenz Denks, Direktor, VHS Neuss; Detlef Diederichsen, Musiker & Journalist; Gilberte Raymonde Mandel-Driessen; Vorsitzende, Axatin e.V.; Drob Dynamic, Musiker, Berlin HipHop Akademie; Andre Fischer, Musiker; Solome Gebreyes, Musikerin; Sven Haedecke, Public Affairs Manager, Cornelsen; Imke Häusler, Referentin Bildung & Öffentlichkeitsarbeit, Kindernothilfe; Giovanna Leier, Kampagnenkoordinatorin, Fairtrade e.V.; Emilene Wopana Mudimu, Leiterin Kingz Corner e.V.; Dr. Nadja Müller, Nachhaltigkeitsberaterin, Ecoculture; Dr. Christian Neusser, Leiter Advocacy und Politik, SOS-Kinderdörfer weltweit; Albert N'Sanda, Musiker; Ulrike Oltmanns, Bildungsreferentin, Grundschulverband; Meike Rathgeber, Landeskoordinatorin, BNE Berlin; Tobias Rotsch, Musikpädagoge, Universität Münster; Jess Schöne, Moderatorin; Gernot Schulz, Dirigent; Kafalo Sékongo, Referent, EPIZ Reutlingen; Rebecca Siefer, Referentin, Aktion gegen den Hunger; Christof Stein-Schneider, Musiker, Fury in the Slaughterhouse; Lena Strehl, Head of Marketing and Corporate Partnerships, TUI Care Foundation; Ea Warnck, Projektleiterin, Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co KGPublikumslieblinge ebenfalls gekürtMusikfans aus ganz Deutschland konnten vom 11. August bis 3. September 2025 für ihre Lieblingssongs online abstimmen. Mit 828 Votes gewann der Song "Frieden für die Welt" von Gemeinsam für Frieden aus Hilscheid (Rheinland-Pfalz) und sicherte sich damit ebenfalls einen Platz auf dem EINE WELT-Album. Die Plätze 2 bis 5 des Votings und damit Anerkennungspreise von je 100 Euro gingen an:- "Mein größter Traum" von Sina Gennat aus Preußisch Oldendorf (Nordrhein-Westfalen)- "Sorry liebe Welt - ich fang heute an" von Kiana & Tristan aus Aachen (Nordrhein-Westfalen)- "Das Wichtigste der Welt" von der Schulband der Aktiv-Schule Emleben aus Emleben (Thüringen)- "Wissenschaftlicher Beweis" von Emilia aus Kißlegg (Baden-Württemberg)Über den Song ContestDer Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" wird von der Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf musikalische Weise mit globalen Themen und Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle". Dieser lädt Schüler*innen ein, mutige Ideen zu entwickeln, um das Schicksal unseres Planeten selbst in die Hand zu nehmen.Als Pat*innen unterstützen Musiker Albert N'sanda, Song Contest-Gewinner Andre Fischer, die Rockband Deadheadz, Rapper Fargo, Fernsehmoderatorin Jess, Sänger John Lwanga, Sängerin Melane, Singer-Songwriterin Natalie Bonds und Fernsehmoderator Ralph Caspers die aktuelle Runde. Als Rundenpartner begleiten außerdem Aktion gegen den Hunger, Cornelsen Verlag, Grundschulverband e.V., Kindernothilfe e.V., Lugert Verlag, Stiftung Menschen für Menschen, Schulkurier, SOS-Kinderdörfer weltweit, die TUI Care Foundation, der Verband deutscher Musikschulen e.V. und ZEIT für die Schule den Song Contest.Alle Gewinnersongs des Song Contests "Dein Song für EINE WELT!"Bayern- Schulband der Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg- Songtitel: Mein Tun, mein Sein- Ort: Günzburg- LuggyTones- Songtitel: Eine Welt, so weit, so schön- Ort: StraubingHamburg- MT to B- Songtitel: Paint Me In Colours- Ort: HamburgHessen- Konsti- Songtitel: Freundschaft- Ort: Bad Homburg- ROCKYTRIO feat. Popchor Musikschule Frankfurt- Songtitel: Noch'n Song für 'ne heile Welt- Ort: RockenbergMecklenburg-Vorpommern- 6c der Baltic-Schule Rostock- Songtitel: No Plastic!- Ort: RostockNiedersachsen- Hannah und Kira- Songtitel: Gegenwind- Ort: OsnabrückNordrhein-Westfalen- The Dippers- Songtitel: Tick Tack- Ort: Köln- LevKings- Songtitel: Ein Zeichen- Ort: Leverkusen- Klassenband 5a Euregio-Gesamtschule Epe- Songtitel: Wir sind die Zukunft!- Ort: Gronau- Chor der Clemensschule- Songtitel: Wie kann es sein?- Ort: Münster- Rodi x Amin- Songtitel: Wieso wir leiden- Ort: OberhausenRheinland-Pfalz- Gemeinsam für Frieden- Songtitel: Frieden für die Welt- Ort: BirkenfeldSachsen- Schulband des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg/Erz- Songtitel: Gradeaus- Ort: Schwarzenberg- OutOfMind- Songtitel: Hilfeschrei- Ort: SchwarzenbergSchleswig-Holstein- Zoë- Songtitel: Let it be- Ort: FlensburgInfos zu allen Gewinnersongs sind hier (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eineweltsong.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fsong-contest_2025%2Fpdf%2FEG_Song-Contest_Pressemitteilung_Gewinnersongs-Anhang_2025.pdf&data=05%7C02%7CDanny.Trapp%40onlinedialog.de%7Cf483eb18960c4817bc3108ddf5d7fae8%7Cddbf21dc2c604197993c32804eedbe0e%7C0%7C0%7C638937030459642090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=5gSAoF2W%2BqmQuyJvd%2FB2cMzo7hsoG%2F4i6emg5faFUo8%3D&reserved=0)zu finden.