Die polnische Hauptstadt erweitert erneut ihre Elektrobusflotte: MZA Warszawa hat sich zum Kauf von 79 neuen Solaris-Bussen entschlossen, darunter 50 Gelenkbusse. Der Vertrag mit dem einheimischen Hersteller sieht zudem eine Option zur Verdopplung der Bestellmenge vor. Wie Solaris mitteilt, hat MZA Warszawa konkret 29 Elektro-Solobusse des Typs Urbino 12 und 50 E-Gelenkbusse des Typs Urbino 18 geordert. Die Auslieferungen will der Bushersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
