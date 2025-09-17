© Foto: Dall-E21Shares stärkt seine Marktführerschaft in Europa mit neuen Krypto-ETPs zu KI und Solana-DeFi und erreicht damit insgesamt 50 Produkte.Der Schweizer Krypto-ETP-Pionier 21Shares hat seine Produktpalette in Europa auf insgesamt 50 börsengehandelte Krypto-Produkte (ETPs) erweitert. Mit der heutigen Lancierung von zwei neuen ETPs - einem auf dezentrale KI-Protokolle ausgerichteten Produkt und einem Raydium-ETP - baut das Unternehmen seine Führungsrolle im europäischen Markt weiter aus. Das neue 21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP bündelt eine Auswahl dezentraler KI-Protokolle, darunter Fetch.ai, SingularityNET, Ocean Protocol und CUDOS. AFET wird sowohl an der Euronext Amsterdam …Den vollständigen Artikel lesen ...
