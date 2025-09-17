Mainz (ots) -
Woche 42/25
So., 12.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.10 Terra Xplore (HD/UT)
Haben jetzt alle ADHS?
Moderation: Leon Windscheid
Deutschland 2025
Im Streaming: 6. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 6. Oktober 2035
Woche 43/25
So., 19.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.15 Terra Xplore (HD/UT)
Psychisch stark - Wege aus der Depression
Jan Ullrich - Hochleistung trotz Depression?
Moderation: Leon Windscheid
Deutschland 2025
Im Streaming: 6. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 6. Oktober 2035
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6119804
Woche 42/25
So., 12.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.10 Terra Xplore (HD/UT)
Haben jetzt alle ADHS?
Moderation: Leon Windscheid
Deutschland 2025
Im Streaming: 6. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 6. Oktober 2035
Woche 43/25
So., 19.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.15 Terra Xplore (HD/UT)
Psychisch stark - Wege aus der Depression
Jan Ullrich - Hochleistung trotz Depression?
Moderation: Leon Windscheid
Deutschland 2025
Im Streaming: 6. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 6. Oktober 2035
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6119804
© 2025 news aktuell