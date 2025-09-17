© Foto: Dall-EWie können die USA ihren gigantischen Schuldenberg abbauen? Die neueste Antwort aus Washington lautet: Stablecoins.Die USA ächzen unter einem Schuldenberg von über 37 Billionen US-Dollar - und das Finanzministerium sucht verzweifelt nach Käufern für seine Staatsanleihen. US-Präsident Donald Trump hat einen vermeintlichen Joker gefunden: Stablecoins. Digitale Dollar-Klone sollen die Löcher im Haushalt stopfen. Doch der Plan könnte brandgefährlich sein. [spotify]5aTBpIlqe03Yp65gsmQKum[/spotify] Seit dem Start des GENIUS Act gilt: Stablecoin-Emittenten wie Tether oder Circle müssen ihre Token mit hochliquiden Assets wie US-Treasuries hinterlegen. Die Hoffnung: Jeder neu geschaffene Coin …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE