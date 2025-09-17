München (ots/PRNewswire) -Vom 8. bis 12. September 2025 präsentierte sich Desay SV, ein führender Anbieter von intelligenten Produkten für die Automobilindustrie, eindrucksvoll auf der IAA Mobility und stellte das regionale Konzept "In Europa, mit Europa, für alle" vor. Dieses Konzept spiegelt die Entschlossenheit des Unternehmens wieder, sich in den europäischen Markt zu integrieren, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten und zur Entwicklung der globalen Automobilindustrie beizutragen.Vorstellung eines umfassenden Portfolios intelligenter LösungenDesay SV präsentierte ein umfassendes Portfolio intelligenter Automobillösungen und -produkte. Am Messestand wurden unter anderem die 5. Generation der intelligenten Cockpit-Plattform G10PH, Full-Stack-ADAS-Lösungen sowie weitere Innovationen im Karosseriebereich wie eine 5G-Smart-Antenne und ein UWB-Digitaler Schlüssel vorgestellt. Ein Highlight war das mit den Full-Stack-ADAS-Lösungen von Desay SV ausgestattete Demofahrzeug, das es den Teilnehmern ermöglichte, die Technologien hautnah zu erleben. Die Teilnehmer der Testfahrten waren von der Leistung des Fahrzeugs beeindruckt und stellten fest, dass es gut zum Fahrstil in Deutschland passt und ein ruhiges, komfortables Fahrgefühl vermittelt. Die Ausstellung zog zahlreiche Besucher an und führte zu lebhaften Diskussionen und regem Austausch.Offen für Zusammenarbeit, um gemeinsam die Mobilitätsentwicklung voranzutreibenAuf der IAA Mobility 2025 wird großer Wert auf Offenheit gelegt. Desay SV stärkt durch Kooperationen seine Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass solche Partnerschaften gemeinsame Innovationen fördern und Ökosysteme mitgestalten - und so den Wandel der Branche beschleunigen.Edgar Yang, Executive Vice President von Desay SV, bekräftigte die Bedeutung des Aufbaus eines Ökosystems für die Gestaltung der automobilen Zukunft. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Branchenführern verwies er auf den Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen ("Software-defined Vehicles", SDV) und sogar KI-definierten Fahrzeugen ("AI-defined Vehicles", AIDV) und betonte, dass Desay SV eine tiefgreifende Integration in das europäische Industrieökosystem anstrebt. "Wir sind keine Herausforderer. Wir möchten bleiben, Wurzeln schlagen und gemeinsam mit dem europäischen Industrieökosystem wachsen", erklärte er.Zhiliang He, Executive Vice President von Desay SV, gab Einblicke in die Entwicklungstrends im Bereich der künstlichen Intelligenz und hob die erfolgreichen Anwendungen des Unternehmens in den Bereichen Produktdesign, Forschung und Entwicklung sowie Fertigung hervor. Er merkte an, dass die Möglichkeiten für den Einsatz von KI in Fahrzeugen zwar nach wie vor bedeutend sind, jedoch weiterhin Herausforderungen bestehen. Er betonte außerdem, dass Offenheit und Zusammenarbeit unerlässlich sind, um gemeinsam mit europäischen Partnern sichere, attraktive und nachhaltige Mobilitätslösungen zu entwickeln.Desay SV hat sich in Europa bereits eine solide Präsenz aufgebaut und ist in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Fertigung sowie Dienstleistungen aktiv. Das Unternehmen ist in fünf Ländern vertreten: Deutschland, Spanien, Tschechische Republik, Schweden und Frankreich. Aufbauend auf seinen starken Kompetenzen, seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement für offene Zusammenarbeit ist das Unternehmen gut positioniert, um einen nachhaltigen Beitrag zur europäischen Automobilindustrie zu leisten und gemeinsam mit seinen Partnern die nachhaltige Mobilität voranzutreiben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772368/Desay_SV_IAA_Mobility_2025.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2772369/Desay_SV_ADAS_Solution.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2772370/Desay_SV_IAA_Mobility_2025_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2772371/Desay_SV_IAA_Mobility_2025_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/desay-sv-glanzt-auf-der-iaa-mobility-mit-dem-konzept-in-europa-mit-europa-fur-alle-302559292.htmlPressekontakt:PR@desaysv.comOriginal-Content von: Desay SV Automotive Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170931/6119836