Noch vor Erhalt der erwarteten CE-Kennzeichnung können europäische Kunden DaVitri anfordern, um Patienten einen besseren Zugang zu hochwertiger IVF zu ermöglichen

Overture Life, der Innovator, der die IVF modernisiert, um die reproduktive Freiheit zu optimieren, gab heute die Einführung seiner europäischen Vorbestellungs-Warteliste für DaVitri bekannt, die weltweit erste automatisierte Vitrifikationsplattform. Die Warteliste stellt sicher, dass IVF-Einrichtungen zu den ersten in Europa gehören, die DaVitri einsetzen, um die manuelle Arbeitsbelastung ihrer Embryologen zu reduzieren und gleichzeitig die Variabilität der Bediener zu eliminieren, wodurch Patienten schnellere und konsistentere Verfahren erhalten.

Da die Unfruchtbarkeitsraten weltweit steigen, wächst das Interesse am Einfrieren von Eizellen weiter, während die Infrastruktur dafür hinterherhinkt. Das Einfrieren von Eizellen erfordert eine Vitrifikation, einen in der Regel zeitaufwändigen, manuellen Prozess, der anfällig für menschliche Fehler ist und nur von umfassend ausgebildeten Embryologen durchgeführt werden kann. Dies hat zu Schwankungen bei den Überlebensraten von Eizellen und Embryonen geführt, die sich direkt auf den Erfolg der IVF auswirken, sowie zu erheblichen Zugangsproblemen aufgrund von Engpässen beim Durchsatz.

DaVitri automatisiert die Vitrifizierung von Eizellen und liefert unabhängig von der Erfahrung des Anwenders konsistente Ergebnisse auf Goldstandard-Niveau. Die Plattform erhöht die Effizienz und den Durchsatz und maximiert gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass konservierte Eizellen oder Embryonen für eine zukünftige Verwendung lebensfähig bleiben.

"Da die Nachfrage nach Fertilitätserhaltung in ganz Europa wächst, stehen IVF-Zentren unter zunehmendem Druck in Bezug auf Personal und Ressourcen", sagte Hans Gangeskar, CEO von Overture Life. "DaVitri modernisiert die IVF, indem es sicherstellt, dass jedes Ei und jeder Embryo die bestmöglichen Überlebenschancen hat, unabhängig davon, wo es konserviert wird. Mit der Vorbestellungs-Warteliste ermöglichen wir Kliniken, vorausschauend zu planen, Ressourcen optimal zuzuweisen und Verzögerungen für Patienten zu vermeiden, ohne dabei die Konsistenz oder Kontrolle zu beeinträchtigen."

DaVitri wird bereits in sechs mittel- und südamerikanischen Ländern vermarktet. Durch die Aufnahme in die Vorbestellungs-Warteliste können sich europäische IVF-Kliniken den ersten Zugang zu DaVitri nach der vollständigen Markteinführung sichern und ihren Patienten die Vorteile der automatisierten Vitrifikationstechnologie Monate oder sogar Jahre früher bieten. Automatisierte Protokolle ersetzen bedienerabhängige Schritte und gewährleisten eine gleichbleibende Behandlungsqualität sowohl in großen städtischen Krankenhäusern als auch in kleineren regionalen Zentren.

Mit DaVitri können Kliniken mehr Patienten ohne lange Wartezeiten aufnehmen und ihnen so helfen, früher mit der Behandlung zu beginnen. Das Vorbestellungsprogramm stellt sicher, dass die Geräte dorthin geliefert werden, wo sie am dringendsten benötigt werden, und bietet Early-Bird-Schulungen, Onboarding-Support und exklusive Updates zur klinischen Leistung, damit die Anbieter sofort nach Erhalt des Geräts einsatzbereit sind.

Kliniken können hier auf der europäischen Warteliste einen Platz reservieren: https://overture.life/waitlist

Über Overture Life

Overture Life integriert Technik, Reproduktionsmedizin und behördlich anerkannte Validierung, um die Verfahren in Embryologielabors, insbesondere das Einfrieren von Eizellen und den Umgang mit Embryonen, zu modernisieren, sodass wiederholte Zyklen reduziert, der Durchsatz erhöht und die Gesamtkosten der IVF gesenkt werden. Mit Forschung und Entwicklung in Spanien und aktiven Niederlassungen in den USA, darunter ein CLIA-zertifiziertes Labor für die nicht-invasive Embryonenauswahl, vereint Overture Robotik, Analytik und klinische Genauigkeit, um Tools zu liefern, denen Kliniken und Patienten vertrauen können. Die DaVitri-Plattform des Unternehmens zielt darauf ab, die Zuverlässigkeit und Konsistenz der IVF zu verbessern und Frauen und Familien weltweit mehr Kontrolle über ihren Zeitplan für die Fertilität zu geben. Zu den Geldgebern von Overture gehören Overwater Ventures, GV, Khosla Ventures, Octopus Ventures und andere, die sich für die Förderung der Zukunft der Fertilität engagieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250916229504/de/

Contacts:

Medienkontakt

overture@consortpartners.com