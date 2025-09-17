Gütersloh (ots) -Nach dem Verkauf der operativen Unternehmen der Mestemacher-Gruppe an den Inhaber der RUF-Gruppe, Dr. Johannes Book, scheidet Prof. Dr. Ulrike Detmers, bislang geschäftsführende Gesellschafterin, Vorsitzende und Sprecherin der Mestemacher Unternehmensgruppe sowie Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing, Nachhaltigkeit und Umwelt, aus ihren Ämtern aus. Ihre Position übernimmt der CEO der RUF-Gruppe und neuer CEO der Mestemacher-Gruppe, Dr. Johannes Book.Die Unternehmen der Mestemacher-Gruppe werden als selbstständige Einheiten weitergeführt. Die Gesellschafter beider Unternehmensgruppen sind in fokussierten konstruktiven Verhandlungen zügig zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Zusammenschluss für beide Unternehmensgruppen optimale Chancen und Aussichten bietet, die Potentiale der Mestemacher-Gruppe weiterzuentwickeln. Ihre Produkte und Märkte ergänzen das Produktportfolio und die Angebote der RUF-Gruppe, die sich damit insgesamt breiter aufstellt."Wir sind sicher, mit RUF einen für die Unternehmensgruppe und ihre Belegschaft idealen Partner und mit dem Zusammenschluss eine zukunftsorientierte und tragfähige Nachfolge gefunden und umgesetzt zu haben." - Prof. Dr. Ulrike DetmersPresse- und Interviewanfragen können ab sofort an marketing@mestemacher.de gerichtet werden.Prof. Dr. Ulrike DetmersPressekontakt:marketing@mestemacher.deTel.: 05241 8709-68www.mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51886/6119847