Spin-Offs sind bei Anlegern beliebt, weil die Einzelteile eines Unternehmens zusätzliches Kurspotenzial freisetzen können. Darauf hoffen auch die Anleger von Freenet. Tobias Bosler erklärt, was für Investoren drin ist.Der deutsche Mobilfunkriese Freenet plant seinen TV- und Streaming-Service Waipu an die Börse zu bringen. Das könnte für Anleger deutliche Wertsteigerungen mit sich bringen. Dahinter steckt das sogenannte "Sum of Parts"-Prinzip, das auch in anderen Bereichen des Unternehmens Anwendung findet. So plant Freenet einen Börsengang von Waipu, um von einer höheren Bewertung zu profitieren. Wie Anleger mithilfe eines Turbo-Scheins davon überproportional profitieren können, erklärt …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE