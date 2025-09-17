Billige Kryptowährungen: Hier können Anleger gerade noch für wenige Cent einsteigen

Da etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum längst milliardenschwer sind, richten viele Anleger ihren Blick zunehmend auf junge Kryptowährungen mit noch winziger Marktkapitalisierung. Hier sind Einstiegspreise von nur wenigen Cent möglich, und damit theoretisch auch Kurspotenziale von mehreren Hundert Prozent, sollte sich ein Projekt am Markt durchsetzen.

OP ist um über 80 % von seinem ATH zurückgefallen

Die Kryptowährung OP stellt heute einen vergleichsweise günstigen Coin dar, bei dem ein früher Einstieg möglich ist. Der Token gehört zum dahinter stehenden Projekt Optimism. Dabei handelt es sich um eine der führenden Layer-2-Lösungen für das Ethereum-Ökosystem.

Optimism hat es sich zum Ziel gesetzt, Ethereum skalierbarer, schneller und kostengünstiger zu machen. Durch sogenannte Optimistic Rollups werden Transaktionen gebündelt und effizienter verarbeitet, was zu deutlich geringeren Gas-Gebühren führt. OP dient hierbei als Governance-Token, wird in DeFi-Anwendungen genutzt, fördert die Sicherheit des Systems und unterstützt die Finanzierung neuer Projekte im Optimism-Ökosystem.

Die Nachfrage nach ETH-L2-Lösungen wie Optimism ist im Verlauf des letzten Jahres jedoch augenscheinlich eingebrochen. Betrachtet man die Kursentwicklung von OP, so fällt auf, dass es nach einem Listing-Kurs bei 1,40 $ am 1. Juni 2022 zunächst aufwärts ging und der Coin im März 2024 sein bisheriges Allzeithoch bei 4,85 $ erreichte.

Seitdem ist die Nachfrage nach OP stark gesunken. Im März dieses Jahres wurde erstmals wieder die 1-$-Marke unterschritten, und seitdem wird OP unter diesem psychologisch wichtigen Kursniveau gehandelt. Zwischenzeitlich fiel der Coin sogar bis an den Support um 0,50 $ zurück.

Dort scheint sich inzwischen jedoch ein stabiles Bottom gebildet zu haben. Im Verlauf des letzten Monats ist der OP-Kurs bereits wieder leicht am Steigen. Heute wird der Coin schon wieder bei 0,76 $ gehandelt. Das bringt ihn aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 1,36 Milliarden $. Damit belegt OP Rang 69 der größten Kryptowährungen am Markt.

Im Vergleich zu den Top-Coins besteht also noch deutliches Wachstumspotenzial. Vor allem da OP so weit zurückgefallen ist, könnte hier starkes Renditepotenzial bestehen, falls das Ethereum-Ökosystem und ETH-L2-Lösungen im vierten Quartal 2025 wieder stärker nachgefragt werden.

Wichtigstes Ziel für die Bullen wäre es nun zunächst einmal, wieder über den 1-$-Widerstand hinauszukommen. Falls das gelingt, wäre OP gut für eine Recovery-Rallye positioniert.

WLFI ist nach dem Launch am 01. September noch günstig zu haben

Auch bei WLFI handelt es sich um eine vergleichsweise günstige Kryptowährung. Abgesehen vom niedrigen Einstiegskurs ist die Kryptowährung zudem noch sehr jung. Erst Anfang September feierte die native Kryptowährung des dahinter stehenden Projekts World Liberty Financial ihren Launch.

World Liberty Financial ist ein eng mit der Trump-Familie verbundenes Krypto-Projekt, das sich als Brücke zwischen Kryptospace und traditionellem Finanzsektor versteht. WLFI soll in Zukunft als Governance-Coin dienen und Tokenholdern Mitbestimmungsrechte an der Weiterentwicklung des Projekts verschaffen.

Der Launch des Coins verlief zunächst sehr positiv. Nachdem Anleger im Presale zu Kursen zwischen 0,015 und 0,05 $ investieren konnten, schoss der Coin nach dem ersten Börsenlisting auf Höchststände von bis zu 0,46 $ in die Höhe.

Zu diesem Zeitpunkt setzten jedoch auch heftige Gewinnmitnahmen ein. Presale-Investoren begannen im großen Stil Profite zu realisieren. Die Folge war eine starke Korrektur, die den Wert von WLFI zwischenzeitlich auf unter 0,17 $ zurückfallen ließ. Von diesen Tiefständen konnte sich die Kryptowährung zwar bereits wieder ein gutes Stück erholen, doch seit mehreren Wochen schaffen es die Bullen nicht, das 0,22-$-Niveau zurückzuerobern. Aktuell wird WLFI mit einem Kurs von 0,21 $ unmittelbar unter diesem wichtigen Widerstand gehandelt.

Sollte der Durchbruch gelingen, könnte das weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung früherer Höchststände eröffnen und WLFI könnte eine Recovery-Rallye starten. Dafür müsste jedoch neues Kaufinteresse aufkommen, um dem nach wie vor hohen Verkaufsdruck entgegenzuwirken.

SNORT stellt eine günstige und junge Alternative zu etablierten Coins dar

Bei der Investitionsentscheidung zwischen etablierten Kryptowährungen mit Milliardenbewertung oder jungen und günstigen Projekten in der Frühphase ihrer Entwicklung entscheiden sich also immer mehr Anleger für Letztere. Brandneue Coins wie SNORT haben ein um ein Vielfaches höheres Wachstumspotenzial, da ihre Marktkapitalisierung nur wenige Millionen Dollar beträgt. Im Falle von SNORT ist der Kauf derzeit sogar noch in der Presale-Phase vor dem ersten Börsenlisting möglich.

Das bedeutet, dass Anleger hier noch zu einem rabattierten Festpreis einsteigen und sich damit im Vergleich zum späteren Listing-Preis Buchgewinne sichern können, wenn sie bereit sind, die mit einem Presale einhergehenden Risiken in Kauf zu nehmen.

Im Falle von SNORT investiert man dabei in einen Meme Coin. Der Presale-Preis liegt aktuell bei circa 10 Cent und es sind bereits knapp 4 Millionen $ an Funding von interessierten Investoren zusammengekommen. Abseits von der klassischen Meme-Coin-Dynamik setzt das Snorter-Team jedoch auch auf die Entwicklung eines eigenen Telegram-Trading-Bots. Der soll der Community den Krypto-Handel direkt im Chat ermöglichen und Trades schneller abwickeln können als Konkurrenten wie Bonkbot oder Banana Gun.

Grund dafür ist die Solana Virtual Machine, auf der der Snorterbot aufbaut. Sie ermöglicht die Ausführung von Trades in unter einer Sekunde bei Gebühren von nur 0,85 %.

