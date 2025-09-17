FOMC-Entscheidung: Bitcoin vor entscheidendem Durchbruch bei 120.000 Dollar

Der heutige Tag markiert einen der wichtigsten Termine für die Kryptomärkte im gesamten Jahr. Die Sitzung des US-Notenbankkomitees FOMC wird nicht nur über Zinssenkungen entscheiden, sondern auch neue Projektionen zur wirtschaftlichen Entwicklung liefern. Vor allem der sogenannte Dot Plot könnte die Richtung der Märkte bestimmen, da er zeigt, wie die Mitglieder der Federal Reserve die künftige Zinsentwicklung einschätzen. Bitcoin steht derweil vor einem kritischen charttechnischen Niveau, das über die weitere Kursentwicklung entscheiden könnte.

Bitcoin bildet bullisches Chartmuster vor Fed-Sitzung

Bitcoin hat sich zuletzt stark präsentiert. Nach einem erneuten Anstieg über 116.700 US-Dollar markierte die größte Kryptowährung ein frisches Hoch. Dennoch bleibt eine wichtige Widerstandszone bestehen, die bislang nicht überwunden werden konnte. Trader achten vor allem auf die Chartstruktur, da ein Bruch über dieses Level den Weg bis in den Bereich um 120.000 US-Dollar freimachen könnte.

Charttechnisch hat sich in den vergangenen Tagen zudem ein bullisches Muster gebildet. Der Bruch einer klassischen Bull-Flag-Formation weist auf ein mögliches Kursziel bei rund 120.000 US-Dollar hin. Viele Analysten sehen deshalb eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, sofern die FOMC-Entscheidung keine unerwarteten Schocks bringt. Historisch haben FOMC-Meetings häufig für starke Bewegungen gesorgt. Oft kam es direkt nach den Entscheidungen zu kurzen Rücksetzern, bevor die Kurse im Anschluss kräftig anzogen.

Altcoin-Season nimmt Fahrt auf trotz Bitcoin-Dominanz

Die Bitcoin-Dominanz bleibt ein zentrales Thema. Immer wenn BTC stark anzieht, tendieren Altcoins zur Schwäche. Doch in den vergangenen Wochen zeichnete sich eine Stabilisierung ab, die bei passenden Marktbedingungen in eine klassische Altcoin-Season münden könnte. Auch Ethereum wird genau beobachtet. Auf dem Chart bildet sich eine große symmetrische Konsolidationsstruktur, die bei einem Ausbruch erhebliches Potenzial freisetzen könnte.

Mit Blick auf den FOMC-Tag bleibt jedoch klar: Kurzfristig dominiert die US-Geldpolitik. Zinssenkungen, die Aussagen von Jerome Powell und die neuen Prognosen sind der Taktgeber für die kommenden Tage. Die Gesamtmarktkapitalisierung der Altcoins (TOTAL3) zeigt allerdings bereits Anzeichen eines möglichen Ausbruchs, was mittelfristig für eine breitere Rally sprechen würde. Erste Preisziele für Bitcoin reichen bis in den Bereich von 137.000 US-Dollar.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Lösung revolutioniert Bitcoin-Ökosystem

Dennoch zeigen die Analysen der Experten, dass sich nun die Altcoin-Season fortsetzen und in die nächste Stufe gehen könnte. Nahezu unglaubliche Zahlen verzeichnet hier Bitcoin Hyper ($HYPER). Die Layer-2-Lösung kombiniert die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit von Solana und will damit die Basis für Smart Contracts, DeFi und Tokenisierung auf Bitcoin schaffen. Seit dem Start des Presales im Sommer konnte HYPER bereits 16 Millionen US-Dollar einsammeln - ein klares Zeichen dafür, dass Investoren großes Potenzial sehen.

Besonders spannend ist der Ansatz, die Limitierungen der BRC-20-Tokens hinter sich zu lassen. Diese hatten zwar für Aufmerksamkeit gesorgt, waren aber technisch eingeschränkt und trieben die Gebühren auf der Bitcoin-Blockchain nach oben. HYPER setzt stattdessen auf ein paralleles Ausführungssystem (SVM), das schnelle und günstige Transaktionen ermöglicht, abgesichert durch Zero-Knowledge-Proofs. Der native Token HYPER übernimmt dabei mehrere Funktionen: Gas für Transaktionen, Staking-Asset und Governance-Instrument. Aktuell läuft noch eine Presale-Runde, in der Tokens für 0,012935 US-Dollar erhältlich sind - bevor der Preis in der nächsten Phase ansteigt.

