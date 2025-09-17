

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.09.2025 / 17:30 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 25,18 EUR 1.045.851,30 EUR 25,18 EUR 292.062,82 EUR 25,18 EUR 484.614,28 EUR 25,18 EUR 337.814,88 EUR 25,18 EUR 1.799.287,26 EUR 25,29 EUR 12.746,16 EUR 25,27 EUR 833,91 EUR 25,28 EUR 47.930,88 EUR 25,3 EUR 46.653,20 EUR 25,32 EUR 45.576,00 EUR 25,33 EUR 101,32 EUR 25,33 EUR 24.950,05 EUR 25,34 EUR 42.849,94 EUR 25,35 EUR 18.328,05 EUR 25,35 EUR 10.063,95 EUR 25,35 EUR 101,40 EUR 25,35 EUR 25,35 EUR 25,35 EUR 43.221,75 EUR 25,4 EUR 2.463,80 EUR 25,39 EUR 23.384,19 EUR 25,4 EUR 46.634,40 EUR 25,41 EUR 46.500,30 EUR 25,4 EUR 26.924,00 EUR 25,4 EUR 6.985,00 EUR 25,4 EUR 2.514,60 EUR 25,4 EUR 127,00 EUR 25,4 EUR 279,40 EUR 25,4 EUR 914,40 EUR 25,4 EUR 11.887,20 EUR 25,4 EUR 152,40 EUR 25,4 EUR 1.117,60 EUR 25,4 EUR 1.498,60 EUR 25,4 EUR 14.859,00 EUR 25,4 EUR 25,40 EUR 25,4 EUR 6.299,20 EUR 25,4 EUR 24.561,80 EUR 25,4 EUR 1.371,60 EUR 25,4 EUR 3.124,20 EUR 25,4 EUR 3.225,80 EUR 25,4 EUR 6.426,20 EUR 25,4 EUR 19.761,20 EUR 25,39 EUR 101,56 EUR 25,39 EUR 9.521,25 EUR 25,45 EUR 9.645,55 EUR 25,45 EUR 5.140,90 EUR 25,45 EUR 6.184,35 EUR 25,45 EUR 25.399,10 EUR 25,45 EUR 12.674,10 EUR 25,45 EUR 8.194,90 EUR 25,45 EUR 1.705,15 EUR 25,45 EUR 5.522,65 EUR 25,45 EUR 3.970,20 EUR 25,45 EUR 509,00 EUR 25,45 EUR 509,00 EUR 25,45 EUR 509,00 EUR 25,45 EUR 509,00 EUR 25,45 EUR 3.537,55 EUR 25,45 EUR 5.624,45 EUR 25,45 EUR 19.596,50 EUR 25,45 EUR 1.959,65 EUR 25,45 EUR 2.163,25 EUR 25,46 EUR 9.522,04 EUR 25,46 EUR 2.953,36 EUR 25,46 EUR 20.546,22 EUR 25,45 EUR 3.079,45 EUR 25,45 EUR 3.842,95 EUR 25,45 EUR 7.482,30 EUR 25,45 EUR 6.540,65 EUR 25,45 EUR 12.903,15 EUR 25,45 EUR 13.259,45 EUR 25,45 EUR 763,50 EUR 25,47 EUR 9.169,20 EUR 25,46 EUR 1.043,86 EUR 25,44 EUR 76,32 EUR 25,44 EUR 5.774,88 EUR 25,43 EUR 432,31 EUR 25,43 EUR 18.691,05 EUR 25,38 EUR 7.588,62 EUR 25,36 EUR 4.260,48 EUR 25,36 EUR 228,24 EUR 25,35 EUR 1.166,10 EUR 25,38 EUR 76,14 EUR 25,36 EUR 2.789,60 EUR 25,35 EUR 887,25 EUR 25,35 EUR 126,75 EUR 25,3 EUR 177,10 EUR 25,34 EUR 4.890,62 EUR 25,33 EUR 4.888,69 EUR 25,32 EUR 481,08 EUR 25,34 EUR 3.040,80 EUR 25,37 EUR 456,66 EUR 25,37 EUR 12.862,59 EUR 25,36 EUR 6.365,36 EUR 25,35 EUR 2.332,20 EUR 25,34 EUR 25,34 EUR 25,34 EUR 50,68 EUR 25,34 EUR 126,70 EUR 25,34 EUR 1.444,38 EUR 25,34 EUR 9.198,42 EUR 25,35 EUR 6.920,55 EUR 25,35 EUR 7.579,65 EUR 25,35 EUR 1.292,85 EUR 25,35 EUR 481,65 EUR 25,35 EUR 1.115,40 EUR 25,35 EUR 202,80 EUR 25,35 EUR 13.765,05 EUR 25,35 EUR 24.107,85 EUR 25,35 EUR 1.673,10 EUR 25,35 EUR 6.337,50 EUR 25,38 EUR 6.649,56 EUR 25,37 EUR 3.704,02 EUR 25,36 EUR 76,08 EUR 25,35 EUR 633,75 EUR 25,35 EUR 5.019,30 EUR 25,36 EUR 1.749,84 EUR 25,35 EUR 1.597,05 EUR 25,35 EUR 3.701,10 EUR 25,35 EUR 17.795,70 EUR 25,38 EUR 3.274,02 EUR 25,38 EUR 4.111,56 EUR 25,36 EUR 11.792,40 EUR 25,36 EUR 1.394,80 EUR 25,35 EUR 228,15 EUR 25,35 EUR 13.029,90 EUR 25,35 EUR 1.368,90 EUR 25,35 EUR 2.256,15 EUR 25,35 EUR 20.761,65 EUR 25,39 EUR 6.525,23 EUR 25,38 EUR 1.040,58 EUR 25,38 EUR 7.131,78 EUR 25,37 EUR 1.040,17 EUR 25,39 EUR 11.704,79 EUR 25,39 EUR 6.525,23 EUR 25,38 EUR 253,80 EUR 25,37 EUR 1.040,17 EUR 25,38 EUR 17.461,44 EUR 25,38 EUR 17.537,58 EUR 25,37 EUR 10.782,25 EUR 25,36 EUR 329,68 EUR 25,37 EUR 14.486,27 EUR 25,36 EUR 5.579,20 EUR 25,36 EUR 583,28 EUR 25,36 EUR 14.150,88 EUR 25,36 EUR 4.818,40 EUR 25,36 EUR 9.180,32 EUR 25,36 EUR 1.141,20 EUR 25,36 EUR 4.032,24 EUR 25,36 EUR 6.187,84 EUR 25,37 EUR 5.124,74 EUR 25,37 EUR 634,25 EUR 25,37 EUR 2.866,81 EUR 25,3 EUR 2.580,60 EUR 25,33 EUR 3.571,53 EUR 25,34 EUR 3.446,24 EUR 25,36 EUR 3.804,00 EUR 25,37 EUR 583,51 EUR 25,45 EUR 890,75 EUR 25,49 EUR 9.482,28 EUR 25,49 EUR 1.733,32 EUR 25,49 EUR 5.633,29 EUR 25,49 EUR 1.733,32 EUR 25,49 EUR 41.166,35 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 25,23 EUR 5.193.975,04 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA





