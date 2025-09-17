

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.09.2025 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 25,25 EUR 934,25 EUR 25,29 EUR 5.386,77 EUR 25,29 EUR 227,61 EUR 25,27 EUR 7.429,38 EUR 25,28 EUR 11.123,20 EUR 25,29 EUR 7.435,26 EUR 25,3 EUR 10.575,40 EUR 25,32 EUR 10.988,88 EUR 25,32 EUR 708,96 EUR 25,33 EUR 16.312,52 EUR 25,33 EUR 3.292,90 EUR 25,33 EUR 3.242,24 EUR 25,33 EUR 6.383,16 EUR 25,33 EUR 861,22 EUR 25,33 EUR 13.855,51 EUR 25,32 EUR 8.406,24 EUR 25,33 EUR 6.788,44 EUR 25,34 EUR 10.592,12 EUR 25,35 EUR 4.486,95 EUR 25,35 EUR 5.526,30 EUR 25,35 EUR 10.570,95 EUR 25,35 EUR 2.180,10 EUR 25,35 EUR 6.540,30 EUR 25,35 EUR 2.129,40 EUR 25,35 EUR 557,70 EUR 25,35 EUR 4.537,65 EUR 25,35 EUR 11.382,15 EUR 25,36 EUR 1.268,00 EUR 25,36 EUR 3.499,68 EUR 25,36 EUR 11.741,68 EUR 25,36 EUR 7.810,88 EUR 25,38 EUR 4.010,04 EUR 25,4 EUR 5.410,20 EUR 25,4 EUR 1.193,80 EUR 25,4 EUR 5.410,20 EUR 25,4 EUR 990,60 EUR 25,4 EUR 5.410,20 EUR 25,39 EUR 3.935,45 EUR 25,39 EUR 1.904,25 EUR 25,39 EUR 4.011,62 EUR 25,4 EUR 11.582,40 EUR 25,41 EUR 11.739,42 EUR 25,4 EUR 3.479,80 EUR 25,41 EUR 6.860,70 EUR 25,41 EUR 5.259,87 EUR 25,41 EUR 6.022,17 EUR 25,41 EUR 2.541,00 EUR 25,41 EUR 2.363,13 EUR 25,4 EUR 3.327,40 EUR 25,4 EUR 3.429,00 EUR 25,4 EUR 1.041,40 EUR 25,4 EUR 1.168,40 EUR 25,4 EUR 76,20 EUR 25,4 EUR 2.743,20 EUR 25,4 EUR 5.740,40 EUR 25,4 EUR 3.454,40 EUR 25,4 EUR 3.581,40 EUR 25,4 EUR 2.438,40 EUR 25,4 EUR 5.638,80 EUR 25,4 EUR 482,60 EUR 25,4 EUR 8.229,60 EUR 25,4 EUR 3.835,40 EUR 25,4 EUR 558,80 EUR 25,4 EUR 5.384,80 EUR 25,4 EUR 660,40 EUR 25,4 EUR 2.108,20 EUR 25,4 EUR 3.276,60 EUR 25,4 EUR 3.581,40 EUR 25,4 EUR 8.915,40 EUR 25,4 EUR 1.397,00 EUR 25,4 EUR 7.289,80 EUR 25,4 EUR 5.791,20 EUR 25,4 EUR 3.454,40 EUR 25,4 EUR 3.454,40 EUR 25,4 EUR 2.844,80 EUR 25,4 EUR 609,60 EUR 25,4 EUR 508,00 EUR 25,4 EUR 3.454,40 EUR 25,4 EUR 3.454,40 EUR 25,4 EUR 3.454,40 EUR 25,4 EUR 3.937,00 EUR 25,4 EUR 25,40 EUR 25,39 EUR 1.751,91 EUR 25,39 EUR 4.087,79 EUR 25,39 EUR 2.869,07 EUR 25,39 EUR 7.642,39 EUR 25,39 EUR 2.589,78 EUR 25,39 EUR 2.767,51 EUR 25,38 EUR 3.223,26 EUR 25,38 EUR 1.801,98 EUR 25,38 EUR 6.167,34 EUR 25,38 EUR 3.020,22 EUR 25,38 EUR 583,74 EUR 25,38 EUR 1.548,18 EUR 25,43 EUR 50,86 EUR 25,43 EUR 101,72 EUR 25,43 EUR 1.042,63 EUR 25,42 EUR 3.228,34 EUR 25,46 EUR 2.291,40 EUR 25,46 EUR 1.069,32 EUR 25,46 EUR 7.739,84 EUR 25,46 EUR 1.018,40 EUR 25,46 EUR 25,46 EUR 25,46 EUR 1.171,16 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 2.290,50 EUR 25,45 EUR 5.344,50 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 7.635,00 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 3.206,70 EUR 25,45 EUR 2.977,65 EUR 25,46 EUR 2.698,76 EUR 25,46 EUR 1.934,96 EUR 25,46 EUR 50,92 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 2.926,75 EUR 25,45 EUR 534,45 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 7.075,10 EUR 25,45 EUR 3.435,75 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,46 EUR 534,66 EUR 25,45 EUR 254,50 EUR 25,45 EUR 534,45 EUR 25,45 EUR 3.435,75 EUR 25,45 EUR 25,45 EUR 25,44 EUR 2.289,60 EUR 25,44 EUR 2.594,88 EUR 25,45 EUR 3.181,25 EUR 25,45 EUR 2.417,75 EUR 25,46 EUR 2.113,18 EUR 25,46 EUR 3.462,56 EUR 25,46 EUR 3.182,50 EUR 25,46 EUR 3.462,56 EUR 25,46 EUR 3.258,88 EUR 25,46 EUR 3.462,56 EUR 25,46 EUR 1.247,54 EUR 25,46 EUR 25,46 EUR 25,45 EUR 992,55 EUR 25,45 EUR 2.468,65 EUR 25,45 EUR 712,60 EUR 25,45 EUR 2.748,60 EUR 25,45 EUR 1.857,85 EUR 25,45 EUR 1.603,35 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 7.126,00 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,44 EUR 3.230,88 EUR 25,44 EUR 534,24 EUR 25,44 EUR 864,96 EUR 25,42 EUR 2.364,06 EUR 25,43 EUR 3.153,32 EUR 25,45 EUR 3.461,20 EUR 25,45 EUR 4.097,45 EUR 25,48 EUR 3.465,28 EUR 25,48 EUR 2.853,76 EUR 25,47 EUR 3.871,44 EUR 25,47 EUR 101,88 EUR 25,45 EUR 1.297,95 EUR 25,45 EUR 127,25 EUR 25,44 EUR 101,76 EUR 25,44 EUR 178,08 EUR 25,44 EUR 610,56 EUR 25,44 EUR 2.111,52 EUR 25,44 EUR 3.307,20 EUR 25,44 EUR 1.093,92 EUR 25,44 EUR 1.119,36 EUR 25,44 EUR 25,44 EUR 25,44 EUR 4.324,80 EUR 25,43 EUR 3.458,48 EUR 25,43 EUR 8.315,61 EUR 25,43 EUR 1.220,64 EUR 25,43 EUR 3.458,48 EUR 25,43 EUR 3.458,48 EUR 25,43 EUR 127,15 EUR 25,41 EUR 25,41 EUR 25,41 EUR 76,23 EUR 25,39 EUR 25,39 EUR 25,39 EUR 2.437,44 EUR 25,39 EUR 76,17 EUR 25,39 EUR 101,56 EUR 25,38 EUR 3.451,68 EUR 25,37 EUR 3.704,02 EUR 25,37 EUR 6.723,05 EUR 25,37 EUR 6.393,24 EUR 25,37 EUR 6.926,01 EUR 25,37 EUR 7.915,44 EUR 25,36 EUR 4.209,76 EUR 25,36 EUR 3.246,08 EUR 25,36 EUR 4.767,68 EUR 25,36 EUR 7.126,16 EUR 25,36 EUR 228,24 EUR 25,36 EUR 13.592,96 EUR 25,35 EUR 5.703,75 EUR 25,36 EUR 228,24 EUR 25,36 EUR 8.597,04 EUR 25,35 EUR 12.396,15 EUR 25,36 EUR 3.448,96 EUR 25,36 EUR 3.119,28 EUR 25,35 EUR 557,70 EUR 25,34 EUR 2.787,40 EUR 25,38 EUR 7.157,16 EUR 25,38 EUR 2.131,92 EUR 25,38 EUR 19.567,98 EUR 25,35 EUR 126,75 EUR 25,35 EUR 7.047,30 EUR 25,35 EUR 583,05 EUR 25,36 EUR 25,36 EUR 25,36 EUR 7.303,68 EUR 25,36 EUR 4.818,40 EUR 25,36 EUR 101,44 EUR 25,33 EUR 5.775,24 EUR 25,3 EUR 25,30 EUR 25,3 EUR 1.163,80 EUR 25,3 EUR 2.403,50 EUR 25,3 EUR 3.820,30 EUR 25,3 EUR 2.352,90 EUR 25,31 EUR 19.184,98 EUR 25,3 EUR 2.530,00 EUR 25,3 EUR 3.390,20 EUR 25,31 EUR 5.213,86 EUR 25,34 EUR 6.943,16 EUR 25,33 EUR 6.104,53 EUR 25,33 EUR 2.355,69 EUR 25,33 EUR 50,66 EUR 25,33 EUR 75,99 EUR 25,33 EUR 25,33 EUR 25,33 EUR 177,31 EUR 25,33 EUR 6.535,14 EUR 25,32 EUR 1.519,20 EUR 25,32 EUR 6.785,76 EUR 25,32 EUR 278,52 EUR 25,32 EUR 50,64 EUR 25,3 EUR 1.720,40 EUR 25,3 EUR 3.238,40 EUR 25,32 EUR 3.544,80 EUR 25,33 EUR 4.179,45 EUR 25,36 EUR 2.130,24 EUR 25,37 EUR 8.473,58 EUR 25,37 EUR 50,74 EUR 25,36 EUR 2.764,24 EUR 25,36 EUR 3.778,64 EUR 25,36 EUR 2.764,24 EUR 25,36 EUR 710,08 EUR 25,35 EUR 5.830,50 EUR 25,35 EUR 8.466,90 EUR 25,35 EUR 6.134,70 EUR 25,35 EUR 50,70 EUR 25,34 EUR 50,68 EUR 25,34 EUR 6.385,68 EUR 25,34 EUR 532,14 EUR 25,34 EUR 2.762,06 EUR 25,34 EUR 1.520,40 EUR 25,34 EUR 1.520,40 EUR 25,34 EUR 1.520,40 EUR 25,34 EUR 7.728,70 EUR 25,34 EUR 2.762,06 EUR 25,34 EUR 12.746,02 EUR 25,36 EUR 5.579,20 EUR 25,36 EUR 3.956,16 EUR 25,36 EUR 9.205,68 EUR 25,36 EUR 2.459,92 EUR 25,35 EUR 2.763,15 EUR 25,35 EUR 50,70 EUR 25,35 EUR 2.763,15 EUR 25,35 EUR 3.295,50 EUR 25,36 EUR 1.445,52 EUR 25,36 EUR 5.984,96 EUR 25,36 EUR 431,12 EUR 25,35 EUR 5.019,30 EUR 25,35 EUR 3.092,70 EUR 25,36 EUR 1.978,08 EUR 25,36 EUR 6.492,16 EUR 25,36 EUR 380,40 EUR 25,35 EUR 2.763,15 EUR 25,35 EUR 2.763,15 EUR 25,35 EUR 2.763,15 EUR 25,35 EUR 2.712,45 EUR 25,35 EUR 50,70 EUR 25,35 EUR 3.295,50 EUR 25,35 EUR 2.763,15 EUR 25,36 EUR 3.550,40 EUR 25,36 EUR 25,36 EUR 25,36 EUR 7.658,72 EUR 25,36 EUR 278,96 EUR 25,35 EUR 3.244,80 EUR 25,35 EUR 2.763,15 EUR 25,35 EUR 887,25 EUR 25,35 EUR 3.422,25 EUR 25,35 EUR 3.092,70 EUR 25,35 EUR 3.092,70 EUR 25,35 EUR 3.270,15 EUR 25,35 EUR 3.954,60 EUR 25,35 EUR 50,70 EUR 25,34 EUR 1.723,12 EUR 25,34 EUR 1.089,62 EUR 25,36 EUR 2.130,24 EUR 25,38 EUR 2.208,06 EUR 25,37 EUR 1.369,98 EUR 25,37 EUR 25,37 EUR 25,37 EUR 1.699,79 EUR 25,36 EUR 4.488,72 EUR 25,35 EUR 3.295,50 EUR 25,35 EUR 3.320,85 EUR 25,35 EUR 2.205,45 EUR 25,36 EUR 3.322,16 EUR 25,36 EUR 2.206,32 EUR 25,35 EUR 3.346,20 EUR 25,35 EUR 2.154,75 EUR 25,35 EUR 2.205,45 EUR 25,35 EUR 709,80 EUR 25,34 EUR 3.572,94 EUR 25,36 EUR 2.130,24 EUR 25,37 EUR 3.298,10 EUR 25,38 EUR 3.451,68 EUR 25,38 EUR 1.801,98 EUR 25,37 EUR 507,40 EUR 25,37 EUR 2.131,08 EUR 25,36 EUR 2.206,32 EUR 25,36 EUR 3.322,16 EUR 25,36 EUR 2.206,32 EUR 25,36 EUR 50,72 EUR 25,35 EUR 3.320,85 EUR 25,35 EUR 2.205,45 EUR 25,35 EUR 2.205,45 EUR 25,35 EUR 405,60 EUR 25,35 EUR 887,25 EUR 25,35 EUR 912,60 EUR 25,35 EUR 2.205,45 EUR 25,35 EUR 3.346,20 EUR 25,35 EUR 2.281,50 EUR 25,35 EUR 2.129,40 EUR 25,38 EUR 6.040,44 EUR 25,38 EUR 76,14 EUR 25,38 EUR 25,38 EUR 25,37 EUR 50,74 EUR 25,37 EUR 101,48 EUR 25,37 EUR 11.797,05 EUR 25,37 EUR 76,11 EUR 25,35 EUR 2.763,15 EUR 25,37 EUR 21.057,10 EUR 25,4 EUR 12.750,80 EUR 25,4 EUR 76,20 EUR 25,4 EUR 2.336,80 EUR 25,39 EUR 2.208,93 EUR 25,39 EUR 25,39 EUR 25,37 EUR 76,11 EUR 25,37 EUR 3.805,50 EUR 25,38 EUR 3.096,36 EUR 25,38 EUR 101,52 EUR 25,38 EUR 76,14 EUR 25,38 EUR 2.208,06 EUR 25,37 EUR 2.207,19 EUR 25,36 EUR 4.159,04 EUR 25,39 EUR 12.111,03 EUR 25,39 EUR 3.249,92 EUR 25,39 EUR 34.149,55 EUR 25,38 EUR 25,38 EUR 25,38 EUR 126,90 EUR 25,38 EUR 76,14 EUR 25,38 EUR 50,76 EUR 25,38 EUR 50,76 EUR 25,36 EUR 25,36 EUR 25,36 EUR 4.767,68 EUR 25,38 EUR 15.786,36 EUR 25,39 EUR 2.208,93 EUR 25,39 EUR 126,95 EUR 25,38 EUR 2.131,92 EUR 25,38 EUR 5.888,16 EUR 25,38 EUR 152,28 EUR 25,38 EUR 2.233,44 EUR 25,38 EUR 50,76 EUR 25,37 EUR 177,59 EUR 25,35 EUR 253,50 EUR 25,35 EUR 2.154,75 EUR 25,35 EUR 5.374,20 EUR 25,35 EUR 3.118,05 EUR 25,35 EUR 152,10 EUR 25,35 EUR 50,70 EUR 25,35 EUR 50,70 EUR 25,33 EUR 50,66 EUR 25,33 EUR 6.813,77 EUR 25,33 EUR 50,66 EUR 25,33 EUR 50,66 EUR 25,33 EUR 3.799,50 EUR 25,33 EUR 75,99 EUR 25,33 EUR 1.874,42 EUR 25,31 EUR 25,31 EUR 25,31 EUR 6.707,15 EUR 25,32 EUR 7.266,84 EUR 25,32 EUR 6.000,84 EUR 25,32 EUR 1.316,64 EUR 25,33 EUR 3.900,82 EUR 25,35 EUR 4.689,75 EUR 25,36 EUR 21.048,80 EUR 25,38 EUR 2.284,20 EUR 25,36 EUR 5.072,00 EUR 25,36 EUR 3.296,80 EUR 25,37 EUR 3.171,25 EUR 25,37 EUR 126,85 EUR 25,36 EUR 3.372,88 EUR 25,36 EUR 25,36 EUR 25,35 EUR 76,05 EUR 25,35 EUR 7.528,95 EUR 25,32 EUR 4.329,72 EUR 25,33 EUR 4.331,43 EUR 25,34 EUR 2.356,62 EUR 25,36 EUR 1.344,08 EUR 25,36 EUR 4.336,56 EUR 25,36 EUR 456,48 EUR 25,37 EUR 6.926,01 EUR 25,36 EUR 2.130,24 EUR 25,37 EUR 2.663,85 EUR 25,37 EUR 2.410,15 EUR 25,37 EUR 583,51 EUR 25,38 EUR 9.847,44 EUR 25,39 EUR 1.701,13 EUR 25,39 EUR 3.326,09 EUR 25,39 EUR 2.234,32 EUR 25,39 EUR 2.945,24 EUR 25,38 EUR 76,14 EUR 25,38 EUR 76,14 EUR 25,37 EUR 2.942,92 EUR 25,37 EUR 3.221,99 EUR 25,37 EUR 177,59 EUR 25,37 EUR 2.942,92 EUR 25,37 EUR 2.131,08 EUR 25,37 EUR 3.348,84 EUR 25,37 EUR 101,48 EUR 25,37 EUR 25,37 EUR 25,37 EUR 50,74 EUR 25,35 EUR 76,05 EUR 25,34 EUR 126,70 EUR 25,34 EUR 50,68 EUR 25,32 EUR 50,64 EUR 25,32 EUR 101,28 EUR 25,32 EUR 2.886,48 EUR 25,31 EUR 683,37 EUR 25,31 EUR 2.404,45 EUR 25,3 EUR 7.564,70 EUR 25,3 EUR 961,40 EUR 25,3 EUR 50,60 EUR 25,3 EUR 961,40 EUR 25,3 EUR 1.745,70 EUR 25,31 EUR 2.784,10 EUR 25,33 EUR 3.115,59 EUR 25,34 EUR 11.098,92 EUR 25,33 EUR 2.127,72 EUR 25,33 EUR 2.938,28 EUR 25,33 EUR 177,31 EUR 25,29 EUR 5.058,00 EUR 25,31 EUR 17.033,63 EUR 25,28 EUR 4.980,16 EUR 25,31 EUR 5.163,24 EUR 25,33 EUR 4.483,41 EUR 25,33 EUR 810,56 EUR 25,34 EUR 7.044,52 EUR 25,36 EUR 1.090,48 EUR 25,36 EUR 2.941,76 EUR 25,35 EUR 4.182,75 EUR 25,37 EUR 2.942,92 EUR 25,37 EUR 887,95 EUR 25,36 EUR 6.999,36 EUR 25,4 EUR 3.251,20 EUR 25,4 EUR 4.775,20 EUR 25,41 EUR 8.486,94 EUR 25,43 EUR 7.476,42 EUR 25,44 EUR 14.678,88 EUR 25,46 EUR 8.580,02 EUR 25,46 EUR 2.953,36 EUR 25,45 EUR 2.595,90 EUR 25,45 EUR 3.257,60 EUR 25,45 EUR 2.952,20 EUR 25,4 EUR 3.860,80 EUR 25,4 EUR 1.092,20 EUR 25,38 EUR 3.020,22 EUR 25,38 EUR 685,26 EUR 25,4 EUR 2.971,80 EUR 25,41 EUR 406,56 EUR 25,41 EUR 2.820,51 EUR 25,41 EUR 12.222,21 EUR 25,45 EUR 5.369,95 EUR 25,45 EUR 3.206,70 EUR 25,45 EUR 2.952,20 EUR 25,41 EUR 1.295,91 EUR 25,41 EUR 3.735,27 EUR 25,41 EUR 3.836,91 EUR 25,41 EUR 50,82 EUR 25,41 EUR 8.131,20 EUR 25,45 EUR 6.184,35 EUR 25,46 EUR 7.103,34 EUR 25,48 EUR 8.000,72 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 25,37 EUR 1.726.955,56 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX





