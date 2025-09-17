© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomDie BIZ sieht ein gefährliches Auseinanderdriften von Börsenboom und Schuldenbergen. Hedgefonds füllen zwar die Lücken bei Staatsanleihen - doch das System könnte schneller kollabieren als vielen lieb ist.Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt vor einer gefährlichen Entkopplung von Anleihe- und Aktienmärkten. Während globale Börsen Rekordstände erreichen, steigen an den Rentenmärkten die Sorgen über die rapide wachsende Staatsverschuldung. Hyun Song Shin, Leiter der Abteilung für Währung und Wirtschaft der BIZ, betonte: "Es ist an der Zeit, wachsam zu sein gegenüber potenziellen Verstärkungskanälen, die den Stress weiter verbreiten könnten." Er warnte, dass die hohen …Den vollständigen Artikel lesen ...
