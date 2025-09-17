Anzeige
Mittwoch, 17.09.2025
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
WKN: 875366 | ISIN: AU000000ADX9 | Ticker-Symbol: GHU
Tradegate
17.09.25 | 16:40
0,017 Euro
+12,00 % +0,002
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
PTA-News: ADX Energy Ltd.: Entscheid des OÖ Landesverwaltungsgerichts - Genehmigungsrechtliche Basis für weitere Testarbeiten in der Gemeinde Molln

DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Entscheid des OÖ Landesverwaltungsgerichts - Genehmigungsrechtliche Basis für weitere Testarbeiten in der Gemeinde Molln

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Entscheid des OÖ Landesverwaltungsgerichts

Genehmigungsrechtliche Basis für weitere Testarbeiten in der Gemeinde Molln

Alan Reingruber von ADX Energy

[ Fotos ]

Wien/Linz (pta000/17.09.2025/17:23 UTC+2)

Das Oberösterreichische Landesverwaltungsgericht hat die Beschwerden der Umweltschützer gegen die naturschutzrechtliche Bewilligung der Erdgasbohrung in der Gemeinde Molln abgewiesen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Damit schafft das Gericht die genehmigungsrechtliche Basis für ADX Energy, die Testarbeiten fortzusetzen. "Wir begrüßen diesen Entscheid, weil er das hohe öffentliche Interesse Östereichs an heimischen Erdgasvorkommen bestätigt", erklärte Österreich-Geschäftsführer Alan Reingruber in einer ersten Stelllungnahme.

Die Bohrgegner hatten zu Jahresbeginn eine Unterbrechung der Testarbeiten an der Bohrung Welchau-1 erzwungen, nachdem der Verfassungsgerichtshof (VfGH) den Beschwerden gegen die naturschutzrechtliche Bewilligung nachträglich aufschiebende Wirkung zugebilligt hatte. Das OÖ Landesverwaltungsgericht hat nunmehr entschieden, dass die Bohr- und Testarbeiten in den Wintermonaten - von 1. Oktober bis 31. März - fortgesetzt werden dürfen, da ein hohes öffentliches Interesse besteht, neue heimische Erdgasvorkommen zu finden und zu heben.

Laut ADX Energy wurden die bisherigen Bohr- und Testarbeiten auf Grundlage geltender Gesetze und unter Einhaltung aller Auflagen der Genehmigungsbescheide - ausgestellt von der Montanbehörde West im Finanzministerium und vom Amt der OÖ-Landesregierung, Abteilung Naturschutz - gewissenhaft und sicher ausgeführt. Nach dem aktuellen Entscheid kann das Unternehmen seine Testarbeiten ab 1. Oktober fortsetzen. Noch sind drei von vier erbohrten Lagerstätten mit Öl- und Gasanzeichen ungetestet, das Potential in keinster Weise abschließend bewertet.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Aussendung: ADX Energy Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at| 0699-18114006 | office@adx-energy.at

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      ADX Energy Ltd. 
           Ölzeltgasse 3/8 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Dr. Wilfried Seywald 
Tel.:         +43 69918114006 
E-Mail:        seywald@tsp.at 
Website:       www.adx-energy.com 
ISIN(s):       AU000000ADX9 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate 
Weitere        Australian Securities Exchange (ASX), Sydney 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758122580910 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 11:23 ET (15:23 GMT)

© 2025 Dow Jones News
