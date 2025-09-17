Die KI-Plattform von Tabnine für Unternehmen bietet Funktionen für komplexe und sichere Implementierungen

TEL AVIV, Israel, Sept. 17, 2025, der Pionier der KI-gestützten Softwareentwicklung, gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant für KI-Code-Assistenten 2025 als "Visionär" ausgezeichnet hat.

Dies folgt auf die Einstufung von Tabnine als Nischenanbieter im Jahr 2024. Die Plattform bietet weiterhin KI-Codierungsfunktionen für Unternehmen, die komplexe und sichere Bereitstellungen erfordern.

Tabnine ist ein KI-gestützter Programmierassistent, der speziell für Unternehmensteams mit komplexen Codebasen, gemischten Tech-Stacks sowie hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen entwickelt wurde. Unabhängig davon, ob Tabnine als SaaS, VPC, vor Ort oder vollständig air-gapped eingesetzt wird, bietet es vollständige Kontrolle über die Umgebung - keine ausgehenden Verbindungen, keine Telemetrie, keine stillen Updates. Ein Air-Gapped-System ist ein System, das vollständig innerhalb eines sicheren, nicht mit dem Internet verbundenen Netzwerks betrieben wird. Es ist physisch und elektronisch isoliert und verfügt über keine eingehenden oder ausgehenden Datenverbindungen zum Internet, zu Cloud-Diensten oder externen APIs. Dieses Maß an Kontrolle ist für Teams unerlässlich, die in Umgebungen arbeiten, in denen aus Sicherheitsgründen keine Tools mit externen Verbindungen erlaubt sind, etwa in der Verteidigung, in der Luft- und Raumfahrt oder in anderen sicherheitskritischen Branchen.

Zu den Funktionen von Tabnine gehören:

Bereitstellungsoptionen . Tabnine bietet Flexibilität von vollständig gehosteten Set-ups bis hin zu Air-Gapped-Umgebungen. Es unterstützt eine Vielzahl von Konfigurationen, darunter Private Cloud, VPC und On-Premises.

. Tabnine bietet Flexibilität von vollständig gehosteten Set-ups bis hin zu Air-Gapped-Umgebungen. Es unterstützt eine Vielzahl von Konfigurationen, darunter Private Cloud, VPC und On-Premises. Modellauswahl . Tabnine unterstützt sowohl proprietäre LLMs als auch von Kundinnen und Kunden ausgewählte Modelle.

. Tabnine unterstützt sowohl proprietäre LLMs als auch von Kundinnen und Kunden ausgewählte Modelle. Analytics-Dashboard . Dies liefert operative Erkenntnisse wie Modellnutzung, Fertigstellungsqualität und Akzeptanz bei den Entwicklern.

. Dies liefert operative Erkenntnisse wie Modellnutzung, Fertigstellungsqualität und Akzeptanz bei den Entwicklern. Anpassung des Unternehmenscodes. Bietet detaillierte Modellsteuerungen, Optionen auf dem Gerät für sensiblen Code und neue multimodale Unterstützung, wie beispielsweise Bildeingabe und KI-Agenten für die Testgenerierung.

"Wir freuen uns über die Einstufung als Visionär und sind überzeugt, dass Tabnine sich auf das konzentriert, was Unternehmen wirklich benötigen, um KI sicher und im großen Maßstab einzusetzen", erklärt Eran Yahav. Das mittlere Segment des Marktes für KI-Codierungsassistenten entwickelt sich zunehmend zur Massenware, und wir heben uns bewusst ab, indem wir eine Lösung anbieten, die für komplexe Umgebungen entwickelt wurde und robuste Sicherheit, Compliance sowie vollständige Kontrolle über die Bereitstellung bietet. Wir konzentrieren uns darauf, was Unternehmen benötigen, um vertrauenswürdige KI sicher einzusetzen, unabhängig davon, ob Menschen in den Prozess eingebunden sind oder nicht."

Tabnine wurde nicht nur im Gartner Magic Quadrant aufgeführt, sondern kürzlich auch im Omdia Universe 2025 Report: No-Low-Pro IDE Assistants als Leaderausgezeichnet und bei den AI Tech Awards2025 als Gewinner in der Kategorie "Best Innovation in AI Coding" geehrt.

"Wir betrachten diese Auszeichnungen als Ausdruck der Unternehmensplattform, die wir aufgebaut haben, der konkreten Ergebnisse, die wir erzielt haben, und des Vertrauens, das wir bei einigen der weltweit anspruchsvollsten Ingenieurorganisationen gewonnen haben", so Yahav.

Tabnine profitiert von einer langen Unternehmensgeschichte und einer starken Kundenbindung im Vergleich zu vielen neueren Marktteilnehmern. Das Unternehmen verfolgt außerdem eine disziplinierte Finanzierungsstrategie - zuletzt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen US-Dollar im April 2025, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf 65 Millionen US-Dollar belief.

Den vollständigen Bericht finden Sie bei Tabnine unter https://www.tabnine.com/gartner-2025-magic-quadrant/

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Researchpublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche wie auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Tabnine

Tabnine unterstützt Entwicklerinnen, Entwickler und Unternehmen dabei, die Softwareentwicklung mithilfe generativer KI zu beschleunigen und sicherer zu gestalten. Mit über einer Million monatlich aktiven Nutzenden und Einsätzen in Tausenden von Unternehmen lässt sich Tabnines privater, offener und sicherer KI-Codierungsassistent nahtlos in jede Phase des Entwicklungslebenszyklus integrieren. Tabnine genießt das Vertrauen führender Engineering-Teams, wenn es darum geht, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu verbessern und die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI sicherzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tabnine.com.

