Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, freut sich, die Ernennung von Natasha Barrios zur Senior Vice President of Sales für die EMEA-Region bekannt zu geben. Natasha wechselt in diese Position von ihrer bisherigen Stelle als Vice President of Sales für Nordamerika, wo sie die Vertriebsstrategie von Quectel in Nordamerika mitgestaltet, ein exponentielles Umsatzwachstum in der gesamten Region erzielt und das Team seit 2017 verzehnfacht hat.

In ihrer neuen Funktion in der EMEA-Region wird Natasha die Strategie zur Erweiterung der Reichweite des umfassenden Portfolios an IoT-Produkten und -Dienstleistungen von Quectel vorantreiben und das kontinuierliche Umsatzwachstum in der EMEA-Region fördern. Ihre Führungsqualitäten und Methodik basieren auf den Werten von Quectel: Engagement, Vorbereitung, Fokus, Innovation und gegenseitiger Erfolg mit Kunden. Dieser Fokus auf langfristige Partnerschaften und intensive Kundenbindung wird ihre Arbeit in EMEA leiten, wo sie die Position von Quectel in der globalen IoT-Branche weiter festigen will. Sie wird an Jaron Xu, Chief Sales Officer von Quectel, berichten und ihren Sitz in Barcelona, Spanien, haben.

"Natasha ist eine außergewöhnliche Führungskraft, deren Erfolgsbilanz mit Kunden und Partnern für sich spricht", sagte Jaron Xu, Chief Sales Officer bei Quectel Wireless Solutions. "Ich freue mich sehr, dass sie die Verantwortung für EMEA übernommen hat und damit unser Engagement für kontinuierliches Wachstum, die Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen und einen starken Kundensupport unterstreicht."

"Ich freue mich sehr, die EMEA-Organisation von Quectel in einer für Quectel und die IoT-Branche so spannenden Zeit zu leiten", sagte Natasha Barrios. "Seit acht Jahren bin ich mit großer Leidenschaft dabei, Quectels Mission zu verfolgen, eine intelligentere Welt zu schaffen und unseren Kunden dabei zu helfen, ihre innovativen Lösungen auf den Markt zu bringen. Angesichts all der neuen Produkte und Dienstleistungen, die wir weiterhin entwickeln, bin ich zuversichtlich, dass Quectel gemeinsam mit unseren großartigen Kunden und Partnern die Zukunft des IoT weiter verändern wird."

Natasha Barrios war zuvor in Führungspositionen bei der Pod Group (einem Unternehmen von Giesecke+Devrient) und Wyless tätig, wo sie für strategische Partnerschaften und Produktmarketing verantwortlich war.

