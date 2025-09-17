© Foto: Jaque Silva - NurPhotoDie BHP Group schließt eine Kohlenmine in Queensland und streicht 750 Stellen. Grund sind hohe staatliche Lizenzgebühren und schwache Marktbedingungen. Die Aktie beendet den heutigen Handelstag in Australien im Minus. Die BHP Group hat angekündigt, eine Kohlenmine im australischen Queensland stillzulegen und rund 750 Arbeitsplätze in der Kohlesparte abzubauen. Grund für die Maßnahme seien hohe staatliche Lizensgebühren und schwache Marktbedingungen, die den Betrieb der minder rentablen Saraji South Mine untragbar machen. Die Mine wird ab November auf "Care and Maintenance" gesetzt, teilte das Unternehmen mit. Weitere Anlagen im BHP-Mitsubishi Alliance (BMA)-Portfolio, wie Peak Downs und …Den vollständigen Artikel lesen ...
