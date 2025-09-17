HONG KONG SAR (ots) -Der Besuch hatte das Ziel, den Gewinnern eines von Hong Kong Talent Engage in Kooperation mit dem deutschen Young Founders Network ausgerichteten Pitch-Wettbewerbs die Attraktivität Hongkongs als Drehscheibe für globale Talente und Start-ups näherzubringen.Zwölf herausragende junge Talente aus dem Bereich Innovation und Technologie (I&T) sowie sechs Organisatoren aus Deutschland besuchten Hongkong und Shenzhen im Rahmen einer intensiven fünftägigen Reise, die gemeinsam von Hong Kong Talent Engage (HKTE) und dem deutschen Young Founders Network (YFN) organisiert wurde. Ziel des Besuchs war es, den jungen I&T-Talenten nach dem erfolgreichen Pitch-Wettbewerb, der im Juni dieses Jahres in München stattfand, das unternehmerische Ökosystem der Partnerstadt, die Unterstützung der Branche und die I&T-Möglichkeiten im Bereich Innovation und Technologie näherzubringen.Chris Sun, der Sekretär für Arbeit und Soziales der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong sagte: "Talent und Technologie sind die wichtigsten Motoren für eine hochwertige wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Die Regierung wird sich weiterhin für die Komplementarität und Synergie zwischen Hongkong und anderen Städten in der Greater Bay Area (GBA) von Guangdong, Hongkong und Macao einsetzen und die Integration von Technologie und Talenten fördern, um die wirtschaftliche Entwicklung Hongkongs voranzutreiben und einen Beitrag zur nationalen Entwicklung zu leisten.Chris Sun ergänzte, dass Hongkong im World Talent Ranking 2025 weltweit auf den vierten Platz und in Asien auf den ersten Platz vorgerückt und der Innovationscluster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou von der Weltorganisation für geistiges Eigentum weltweit auf den ersten Platz gestuft worden sei, was die hohe internationale Attraktivität Hongkongs für Talente und die Innovationsfähigkeit der GBA zum Ausdruck bringe.Das Potenzial HongkongsDie 18-köpfige Delegation besuchte den Hong Kong Science Park, das Shatin Communications and Technology Centre des Hong Kong Jockey Club, das Hong Kong University of Science and Technology Entrepreneurship Center sowie das Qianhai International Talent Innovation and Exchange Centre in Shenzhen und tauschte sich mit Vertretern der Investitionsförderungsagentur der Regierung, Technologieunternehmen und Start-ups aus Hongkong und Festlandchina aus. Die Delegation besichtigte auch verschiedene Sehenswürdigkeiten in Hongkong und konnte so den einzigartigen Charme dieser Weltstadt Asiens erleben."Hongkong und Shenzhen haben meine Vorstellung davon, was in Asien möglich ist, völlig verändert", so Sophie Defauw, Mitbegründerin und CEO von AthleteIQ, einem Unternehmen, das sich mit Sportverletzungen befasst und ein zum Patent angemeldetes Gerät entwickelt hat, das Verletzungen durch Muskelüberlastung Minuten im Voraus vorhersagt. "Die hier vorhandene Innovationskraft, kombiniert mit der Anbindung an die Greater Bay Area und Südostasien macht Hongkong zu einem äußerst attraktiven Entwicklungsstandort, insbesondere für mein Start-up, um die Expansion des Geschäfts voranzutreiben, die Marktfähigkeit unserer Produkte in Asien zu überprüfen und Kontakte zu Hardware-Beschleunigern zu knüpfen.""Wir sind besonders an der hochwertigen Fertigungs-, Bau- und Mobilitätsindustrie mit ihrer effizienten Lieferkette in Hongkong und Shenzhen interessiert", erklärte Isa Taflan, Mitbegründer und CFO von Fibclick, einem Unternehmen, das die Verbundwerkstoffherstellung durch ein durchgängig automatisiertes Werkzeugdesignsystem revolutioniert, das KI, Simulation und Augmented Reality kombiniert. Die Innovationscluster und der regionale Zugang bieten ein großes Potenzial für die Zusammenarbeit, und dieses Programm mit HKTE war sehr aufschlussreich.Eine Fülle von Ressourcen und mehrHKTE besuchte im Juni dieses Jahres München und organisierte gemeinsam mit der lokalen Jugendunternehmerorganisation einen Pitch-Wettbewerb zum Thema I&T und Unternehmertum. Zwölf erfolgreiche I&T-Talente wurden eingeladen zusammen mit Vertretern der Organisation und Juroren der Veranstaltung Hongkong und Shenzhen zu besuchen.HKTE hat rund 70 Outreach-Besuche durchgeführt und mehr als 170 Programme zur Talentförderung auf dem chinesischen Festland und im Ausland veranstaltet. Die Organisation wird ihre externen Werbemaßnahmen verstärken, um mehr internationale Talente mit unterschiedlichem Hintergrund anzuwerben, und umfassende Unterstützungsleistungen bereitstellen, um neuen Talenten die Integration in Hongkong zu erleichtern und die Stadt zu einem internationalen Zentrum für hochkarätige Talente zu machen.Erfahren Sie hier mehr über die dynamischen Möglichkeiten, den pulsierenden Lebensstil und die einladende Umgebung Hongkongs: https://www.hkengage.gov.hk/en/.Über Hong Kong Talent Engage (HKTE)HKTE, eine dem Amt für Arbeit und Wohlfahrt der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong unterstellte Behörde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorteile und Möglichkeiten Hongkongs sowie die verschiedenen Programme zur Aufnahme von Talenten auf den verschiedenen globalen Märkten zu fördern und gleichzeitig umfassende Unterstützungsdienste aus einer Hand für neu ankommende Talente anzubieten, um ihre Niederlassung und Integration in Hongkong im Hinblick auf eine langfristige Entwicklung zu erleichtern.