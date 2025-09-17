Kinectrics, eine Division von BWX Technologies Inc. (NYSE: BWXT), gab heute bekannt, eine bedeutende Erweiterung seiner Isotopenproduktionskapazitäten abgeschlossen zu haben. Das Unternehmen festigt damit seine Rolle als globaler Lieferant von hochangereicherten stabilen Isotopen und etabliert sich als einzige nordamerikanische Quelle für Yb-176, die die Abhängigkeit von ausländischen Materialien für lebensrettende Krebsbehandlungen verringert.

Kinectrics hat vier neue elektromagnetische Isotopentrenner (Electromagnetic Isotope Separator, EMIS) der zweiten Generation in Betrieb genommen, die die jährliche Produktionskapazität bis zum Jahresende auf über 500 Gramm Ytterbium-176 (Yb-176), dem Vorläufer von Lutetium-177 (Lu-177), steigern werden. Diese skalierte Produktion wird jedes Jahr über 150.000 Patientenbehandlungen ermöglichen. Lu-177 ist ein medizinisches Isotop, das weltweit für die Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt wird.

Dieser Meilenstein baut auf der erfolgreichen Produktionsaufnahme von Yb-176 durch Kinectrics im Jahr 2024 auf. Er unterstützt die Vision des Unternehmens, auch in Zukunft nachhaltige Isotope aus Kanada in die ganze Welt zu liefern und so eine sichere und skalierbare Versorgung zu gewährleisten. Außerdem ermöglicht es diese Produktionserweiterung Kinectrics, sein Isotopenportfolio später in diesem Jahr um Gadolinium-160 (Gd-160) und andere wichtige stabile Isotope zu erweitern.

Dieses innovative Projekt wird durch Fördermittel der kanadischen Regierung über die Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev Ontario) sowie durch das Advanced Manufacturing and Innovation Competitiveness (AMIC)-Programm der Regierung von Ontario unterstützt.

Auch am Hauptsitz von Kinectrics in Toronto ist der Bau einer neuen, 26.000 Quadratfuß großen Anlage derzeit bereits im Gange. Die Anlage bietet Raum für zukünftiges Wachstum und soll dazu dienen, die Isotopenproduktion schnell hochzufahren, um der weltweit steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Die Fertigstellung des Erweiterungsprojekts ist für nächstes Jahr vorgesehen.

"Eine zuverlässige Bezugsquelle für Isotope ist für die Aufrechterhaltung der globalen Lieferkette für Radiopharmazeutika unerlässlich", so David Harris, President und CEO von Kinectrics. "Unsere Fähigkeit, die Produktion durch Innovation zu skalieren, stellt sicher, dass wir der steigenden Nachfrage nach lebensrettenden Isotopen nachkommen und fortschrittliche Strahlentherapien für Patienten weltweit unterstützen können."

"Südontario ist ein Powerhouse in Sachen globale Gesundheitsinnovation", so Evan Solomon, Minister für künstliche Intelligenz und digitale Innovation und zuständiger Minister für die Federal Economic Development Agency for Southern Ontario. "Kinectrics steigert mit Unterstützung der kanadischen Regierung die Isotopenproduktion, sichert die heimische Versorgung mit lebensrettenden Materialien und schafft gute Arbeitsplätze. Diese Investition stärkt unsere Lieferkette im Gesundheitswesen, fördert unsere Wettbewerbsfähigkeit und positioniert Kanada als führendes Land im Bereich der fortschrittlichen Strahlentherapie."

"Die Expansion von Kinectrics ist ein Beleg für die fortwährende Führungsrolle Ontarios in der Nuklearmedizin und wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die in der Biowissenschaftsstrategie unserer Regierung festgelegten Ziele voranzutreiben", so Vic Fedeli, Minister für Wirtschaftsentwicklung, Schaffung von Arbeitsplätzen und Handel. "Unsere Regierung ist stolz darauf, das Wachstum von Kinectrics im Rahmen des Advanced Manufacturing and Innovation Competitiveness Stream des Regional Development Program zu unterstützen, und wir freuen uns darauf zu beobachten, wie dieses Projekt die Widerstandsfähigkeit unserer radiopharmazeutischen Lieferkette stärkt und die Patientenversorgung verbessert."

"Ontario stärkt seine Rolle als Weltmarktführer im Bereich lebensrettender nuklearer Innovationen", so Stephen Lecce, Minister für Energie und Bergbau von Ontario. "Durch die Einrichtung des Nuclear Isotope Innovation Council of Ontario (NIICO) und die Ausweitung der heimischen Isotopenproduktion durch Kinectrics reduzieren wir unsere Abhängigkeit von ausländischen Bezugsquellen, können sicherstellen, dass wichtige Krebsbehandlungen durchgeführt werden können, und schaffen Arbeitsplätze in Kanada. Mit der Verdoppelung der Produktionsmenge medizinischer Isotope bis 2030 wird Ontario erneut weltweit führend in Sachen Innovation und globalem Einfluss sein."

Zukunftsgerichtete Aussagen

BWXT weist darauf hin, dass diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den Plänen und Erwartungen des Managements in Bezug auf die Erweiterung der Isotopenproduktionskapazitäten von Kinectrics, unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile durch die Erweiterung zu realisieren, sowie zukünftige Umsätze und die Nachfrage nach Yb-176. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen des Managements und sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten behaftet. Dazu gehören unter anderem der Zeitplan für die Technologieentwicklung, unsere Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen fristgerecht zu erhalten, sowie die Durchsetzung und der Schutz unserer Rechte an geistigem Eigentum. Sollte(n) sich eines oder mehrere dieser Risiken oder andere Risiken materialisieren, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier dargestellten Ergebnissen abweichen. Eine detailliertere Erörterung dieser und anderer Risikofaktoren finden Sie im Jahresbericht von BWXT auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in den nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. BWXT empfiehlt, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die sich nur auf den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung beziehen, und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

