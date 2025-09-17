An der Wall Street jagt ein Rekordhoch das nächste. Während der DAX seitwärts läuft, ziehen S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones weiter an - angetrieben von einer neuen Welle der KI-Euphorie. Auslöser war Oracle: Nach einer radikalen Umsatzprognose für die Cloud-Sparte bis 2030 schoss die Aktie um 36 Prozent nach oben. Damit setzte der Software-Riese ein deutliches Signal. Die Wachstumsaussichten für künstliche Intelligenz bleiben massiv - und lassen viele verwandte Aktien ebenfalls explodieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär