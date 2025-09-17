BRASOV, Rumänien (ots/PRNewswire) -Die Sekura Cabins Group (https://www.sekura.dk/), ein führender europäischer Hersteller von nachhaltigen modularen Kabinenlösungen für Geländefahrzeuge und die OEM-Industrie, gibt die Eröffnung einer neuen hochmodernen Produktionsstätte in Bra\u0219ov, Rumänien, bekannt.Sekura Cabins (https://www.sekura.dk/) verfügt über mehr als 65 Jahre Erfahrung in Dänemark und erzielt einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro. Das Unternehmen entwickelt und produziert geräuscharme Gitterrahmenkabinen (https://www.sekura.dk/productscabins), die selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen - wie in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft, im Bergbau, Bauwesen, Energiesektor, Logistik und Automobilbereich - zuverlässig funktionieren und dabei die Sicherheit und den Komfort des Bedieners in den Vordergrund stellen."Die Eröffnung unseres neuen Werks in Rumänien ist ein strategischer Meilenstein", erklärte Michiel Som (https://www.linkedin.com/in/michiel-som-8a0523185/), Geschäftsführer der Sekura Cabins Group. "Sie stärkt unsere europäische Lieferkette, erweitert unsere Produktionskapazitäten und bekräftigt gleichzeitig unser langfristiges Engagement für Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundennutzen. Mit dieser Investition beschleunigen wir Innovationen und sind besser positioniert, um OEM-Kunden in Branchen zu unterstützen, die sich rasch modernisieren und nach vertrauenswürdigen Partnern suchen, die sowohl agil als auch sehr erfahren sind."Stärkung der europäischen Lieferkette für GeländewagenkabinenDer neue Standort in Rumänien - der erste Standort von Sekura außerhalb Dänemarks - spiegelt das Engagement des Unternehmens für europäische Fertigung, sicherheitsorientierte Technik und nachhaltiges Wachstum wider. Die im VGP Park Bra\u0219ov auf einer Fläche von ca. 2.000 m² angesiedelte Fabrik wird bis Ende 2026 50 neue Arbeitsplätze vor Ort schaffen und verfügt über hochmoderne Produktionslinien, die für folgende Zwecke konzipiert sind:- Sicherheit und Konformität - Kabinen, die den strengsten EU-Normen entsprechen.- Nachhaltige Produktion - Energieeffiziente Systeme und recycelbare Materialien.- Skalierbarer Output - Schnellere Lieferung zur Deckung der wachsenden Nachfrage in der Land- und Forstwirtschaft, im Baugewerbe, im Bergbau und in der Logistikbranche.Nachhaltige KabinenfertigungDie Investition in sämtliche neuen Fertigungseinrichtungen im rumänischen Werk beläuft sich auf insgesamt 1,8 Millionen Euro. Dieser Meilenstein folgt auf eine Investition in Höhe von 20 Millionen Euro, die 2021 in die nachhaltige, neu errichtete Fabrik von Sekura in Randers, Dänemark, getätigt wurde - ein wichtiger Schritt in der Turnaround-Strategie des Unternehmens, die von seinem neuen, aktiven Managementteam vorangetrieben wird."Unser Werk in Randers bleibt unser zentraler Standort für die Entwicklung vollintegrierter Kabinen, wo rund 175 Mitarbeiter in den Bereichen Design und Produktion hervorragende Arbeit leisten", so Som weiter. "Das rumänische Werk wird zunächst alle Blechkomponenten und geschweißten Baugruppen für Sekura Cabins in Randers produzieren. Für die Zukunft ist geplant, die Produktion um Rohrkomponenten und kleine Kabinenrahmen zu erweitern."Das Werk in Bra\u0219ov befindet sich in einem Gebäude mit BREEAM-Zertifizierung der Stufe "Outstanding", der höchsten Stufe in diesem Segment, und entspricht vollständig der EU-Taxonomie, d. h. es erfüllt die höchsten Standards der EU für ökologisch nachhaltiges Bauen.Eine Drehscheibe für europäische KundenMit zwei neuen nachhaltigen Fabriken - in Randers, Dänemark, und Bra\u0219ov, Rumänien - stärkt Sekura Cabins seine Fähigkeit, wichtige europäische Märkte wie Deutschland, Dänemark, Finnland, Schweden und die Niederlande zu bedienen.Das Unternehmen ist gut positioniert, um die steigende Nachfrage nach nachhaltigen modularen Kabinenlösungen zu bedienen und innovative Kabinen zu liefern, die speziell auf Branchen wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bergbau, Bauwesen, Logistik und Automobilindustrie zugeschnitten sind.Informationen zur Sekura Cabins GruppeDie Sekura Cabins Group (http://www.sekura.dk/) ist ein führendes europäisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Kabinenlösungen für die Geländefahrzeug- und OEM-Industrie spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über mehr als 65 Jahre Erfahrung in Randers, Dänemark, und erzielt einen Umsatz von 50 Millionen Euro. Es legt großen Wert auf Sicherheit, Bedienkomfort, Innovation und Nachhaltigkeit.Mit nachhaltigen, hochmodernen Produktionsstätten in Dänemark und Rumänien bietet Sekura Cabins skalierbare Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen in ganz Europa zugeschnitten sind - darunter aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bauwesen, Bergbau, Energie, Logistik und Automobilindustrie.Das Unternehmen befindet sich im Privatbesitz eines Joint Ventures zweier niederländischer Investmentfonds mit Sitz in Amsterdam: Standard Investment NL (https://www.standard.nl/en) und Foreman Capital NL (https://foremancapital.nl/en/).Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.sekura.dk, www.linkedin.com/company/sekuracabinsVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2774630/Sekura_Cabins_Romania_Factory_Launch_Event.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2774628/Sekura_Cabins_Factory_Romania_Photo_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2774629/Sekura_Cabins_Romania_Factory_Launch_Photo_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2774627/Sekura_Cabins_Group_Logo.jpgMedienanfragen:Medienanfragen richten Sie bitte an: Positive Communication, ludmila@positivecommunication.roView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sekura-cabins-expandiert-in-europa-neues-werk-in-rumanien-fordert-die-nachhaltige-produktion-modularer-kabinen-fur-gelandefahrzeuge-302559463.htmlOriginal-Content von: Sekura Cabins Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180979/6119885