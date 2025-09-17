DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of Canada senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Die Bank of Canada (BoC) hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent gesenkt und begründete dies mit einem schwächeren Arbeitsmarkt und einer nachlassenden Dynamik der zugrunde liegenden Inflation. Damit nimmt die kanadische Zentralbank ihre Zinssenkungen wieder auf, nachdem sie sechs Monate lang pausiert hatte, weil die Notenbanker sich Sorgen über den Aufwärtsdruck auf die Inflation durch Zölle machten.

EU-Kommission schlägt Handelssanktionen gegen Israel vor

Die Europäische Union will die Zollpräferenzen für mehr als ein Drittel der israelischen Exporte in die EU aussetzen und ihre Sanktionen gegen Regierungsvertreter ausweiten. Die Ankündigung der EU-Kommission erfolgte, nachdem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang des Monats erklärt hatte, die Kommission werde die Handelsbeziehungen mit Israel aussetzen, da der Druck auf die EU, eine härtere Linie gegenüber dem Gazastreifen einzuschlagen, zugenommen habe. "Die schrecklichen Ereignisse, die sich täglich in Gaza abspielen, müssen aufhören", sagte von der Leyen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Baubeginne Aug -8,5% auf 1,307 Mio (PROGNOSE: -4,1%)

US/Baugenehmigungen Aug -3,7% auf 1,312 Mio Jahresrate

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.