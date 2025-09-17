FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat angesichts der Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf die US-Notenbank Fed die Bedeutung unabhängiger Zentralbanken für die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität eines Landes betont. "Als Bundesbank-Präsident beobachte ich mit besonders großer Sorge, wie derzeit mit der amerikanischen Zentralbank umgegangen wird", sagte Nagel laut Redetext am Mittwoch in Frankfurt. Würde die Unabhängigkeit der Fed politisch nachhaltig untergraben, hätte das schwerwiegende Folgen.

Sollte die Unabhängigkeit der Fed leiden, würde dies die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität und den Wohlstand der USA gefährden. Nach Einschätzung des Bundesbankchefs könnte das Vorgehen aber auch "kurzsichtige Politiker in anderen Ländern dazu verleiten, ihre unabhängigen Zentralbanken unter Druck zu setzen".

Nagel machte zudem deutlich, dass von der Handelspolitik der US-Regierung eine schädliche Wirkung ausgehen könnte. Jüngste Drohungen aus Washington hätten Zweifel aufkommen lassen, dass die im Juni getroffene Einigung der Europäischen Union mit der US-Regierung lange Bestand haben wird, sagte der Bundesbankpräsident.

"Doch selbst wenn sie Bestand haben sollte, werden die US-Zölle die europäischen Exportunternehmen belasten", warnte Nagel. Vor allem deutsche Unternehmen werden darunter leiden. Die bisher getroffenen Maßnahmen der Bundesregierung, um die deutsche Wirtschaft stärker in Fahrt zu bringen, würden nicht ausreichen. "Es muss mehr verbessert werden. Wichtige Reformen stehen noch aus", mahnt Nagel./jkr/jsl/jha/