© Foto: Gerald Anderson - AnadoluUber führt "Uber Safari" in Nairobi ein. Touristen und Geschäftsreisende können Tag- und Nachtausflüge im Nationalpark buchen und lokale Anbieter profitieren.Uber hat den Service "Uber Safari" nun auch in Kenia eingeführt und ermöglicht damit Ausflüge in den Nairobi Nationalpark, dem weltweit einzigen Wildpark innerhalb einer Hauptstadt. Das Unternehmen feiert damit sein zehnjähriges Bestehen in Ostafrika und richtet sich gezielt an inländische Touristen sowie Geschäftsreisende, die während kurzer Aufenthalte in Nairobi eine Safari erleben möchten. Fokus auf lukrativen Tourismussektor Der kenianische Tourismussektor erwirtschaftet jährlich rund 4,3 Milliarden US-Dollar. Uber sieht hier ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
