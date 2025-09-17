ThinkPalm und RAD haben sich zusammengeschlossen, um NetvirE, die fortschrittliche IIoT-Plattform von ThinkPalm, und die Smart Business IoT-Lösung von RAD zu integrieren und so intelligentere industrielle Abläufe zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit verschafft Kommunikationsdienstleistern (CSPs) einen Wettbewerbsvorteil in den Bereichen digitale Transformation, Remote-Asset-Management und IoT-Dienste.

360°-End-to-End-IoT-Angebot

Die Smart Business IoT-Lösung kombiniert fortschrittliche IoT-Gateways, intelligente Sensoren und intelligente Dashboards in einem integrierten System. Sie liefert Echtzeit-, historische und KI-gestützte Erkenntnisse für die Fernüberwachung, vorausschauende Wartung und Aktivitätserkennung, sodass CSPs über SIM-basierte Pläne hinausgehen und hochwertige, integrierte Lösungen für intelligentere Asset-Entscheidungen anbieten können, ohne dass IT-Fachwissen erforderlich ist.

Erweiterung der Horizonte von CSPs in Großbritannien und Europa

Für CSPs in wettbewerbsintensiven Märkten wie Großbritannien und Europa bietet das Know-how von ThinkPalm in Kombination mit der Branchenführerschaft von RAD einen unvergleichlichen Vorteil. Gemeinsam liefern sie sichere, maßgeschneiderte Lösungen, die den regionalen Anforderungen entsprechen, die Einführung des IoT vorantreiben, neue Einnahmequellen erschließen und die Marktposition stärken.

Einblicke der Führungskräfte

Udy Kashkash, CEO von RAD, bemerkte:

"Diese Partnerschaft mit ThinkPalm ist ein wichtiger Meilenstein bei der Bereitstellung intelligenter End-to-End-IoT-Lösungen. Gemeinsam können wir CSPs in die Lage versetzen, ihr Portfolio um IoT-Lösungen zu diversifizieren und so einen Mehrwert gegenüber Lösungen zu bieten, die sich ausschließlich auf Konnektivität konzentrieren. "

Rejish M Unni, Gründer und Director of Sales Marketing bei ThinkPalm, fügte hinzu:

"NetvirE, integriert in die leistungsstarken Gateways von RAD, ist nicht nur eine Plattform, sondern eine transformative Lösung. Für CSPs bedeutet dies, über Preiskämpfe hinauszugehen und differenzierte Dienste anzubieten, die die betriebliche Effizienz für Kunden verbessern und eine dauerhafte Kundenbindung schaffen."

Über ThinkPalm

ThinkPalm ist ein führendes Unternehmen für Produktentwicklung und Softwareentwicklung mit Sitz in Indien. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung und einem Team von über 800 Technologieexperten unterstützt ThinkPalm globale Kunden bei der digitalen Transformation durch innovative Lösungen in den Bereichen IoT, Telekommunikation und Unternehmen.

Über RAD

RAD ist ein weltweit führender Anbieter von Netzwerk-Edge-Lösungen. Als Pionier der Branche seit über 40 Jahren beliefert RAD Kommunikationsdienstleister und Betreiber kritischer Infrastrukturen in über 150 Ländern mit erstklassigen Carrier-Edge-, IoT-, 5G- und kritischen operativen Netzwerklösungen. RAD entwickelt gemeinsam mit seinen Kunden innovative Lösungen und bietet neben datengesteuerten, KI-gestützten, umsetzbaren Erkenntnissen auf einen Blick auch eine stets verfügbare Konnektivität von jedem Ort aus. RAD wurde 1981 gegründet und ist das Flaggschiff der RAD Group, einem Dachverband unabhängiger Unternehmen, die verschiedene Netzwerk- und Telekommunikationslösungen entwickeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250911063875/de/

Contacts:

letstalk@thinkpalm.com

0484 410 4100