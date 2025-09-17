© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA PressZum Start der Meta Connect 2025 will Meta mit neuen KI-Entwicklungen im Bereich der KI-Wearables seine Rivalen Apple, Amazon, Google und Co. gehörig unter Druck setzen.Metas größte Jahreskonferenz, die Meta Connect 2025, findet Mittwoch und Donnerstag im Menlo Park in Kalifornien statt. Unter anderem sollen während der Veranstaltung neue Entwicklungen in den Bereichen KI, Augmented Reality und tragbare Geräte vorgestellt werden. Zudem werden mit den Hypernova Smart Glasses und eines EMG-Armbands zwei neue Produktveröffentlichungen erwartet. Das Unternehmen sieht in dem Wachstumsmarkt, zu dem die KI-Wearables, gehören, enormes Potential. Warum das so ist, verdeutlichen folgende Zahlen: Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
