Mit Spannung war die Zinssitzung der Fed erwartet worden. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Die US-Notenbank senkt erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen - und das wenig überraschend um 25 Basispunkte. Damit liegt die Spanne nun bei 4,00 bis 4,25 Prozent. Die US-Indizes reagieren zunächst mit Gewinnen.Die Fed hat neben dem erwarteten einfachen Zinsschritt nach unten auch signalisiert, dass im laufenden Jahr zwei weitere Schritte folgen werden. Grund dafür sind die zunehmenden Sorgen um den US-Arbeitsmarkt.Elf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
