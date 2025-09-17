Crown Bioscience, ein globales Auftragsforschungsunternehmen (CRO) mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, das zu JSR Life Sciences und der japanischen JSR Corporation gehört, gab heute die Eröffnung eines hochmodernen Modell-Entwicklungszentrums in Kannapolis, North Carolina, bekannt. Diese strategische Investition erweitert die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und verbessert seine Fähigkeit, fortschrittliche präklinische Onkologiemodelle bereitzustellen, darunter patientenabgeleitete Xenografts (PDX), PDX-Warmmodelle, PDX-abgeleitete Organoide (PDXO) und patientenabgeleitete Organoide (PDO), um den sich entwickelnden Anforderungen von Pharma- und Biotechnologieunternehmen gerecht zu werden.

Crown Bioscience celebrate the official ribbon-cutting ceremony for the company's new Kannapolis, North Carolina facility, marking an expansion of US oncology model development and preclinical CRO services.

Die neue Einrichtung stärkt die Kapazitäten von Crown Bioscience in den USA und steht im Einklang mit der übergeordneten Strategie des Unternehmens, lokalen Zugang zu globalem wissenschaftlichem Fachwissen und erstklassigen präklinischen Dienstleistungen zu bieten. Angesichts sich wandelnder regulatorischer Rahmenbedingungen und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Präzisionsmedizin wächst die Nachfrage nach innovativen, skalierbaren, übertragbaren und ethisch vertretbaren Modellen, die die aktuelle Arzneimittelentwicklung auf dem Markt unterstützen ein Bereich, in dem Crown Bioscience eine führende Rolle einnehmen wird.

Der neue Standort konzentriert sich auf die Weiterentwicklung klinisch relevanter Onkologiemodelle und wird das Modellplattform-Portfolio von Crown Bioscience durch die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen des Unternehmens unterstützen. Darüber hinaus wird es die Einführung von 3D-Zellkultur- und Organoid-Technologien beschleunigen, um auf wichtige Entwicklungen in der Branche zu reagieren, darunter:

Der am 9. April 2025 verabschiedete FDA Modernization Act 2.0, der Alternativen zu Tierversuchen fördert

Gestiegene Marktnachfrage nach PDX- und Organoidmodellen in der Entwicklung von Krebsmedikamenten

Neue Leitlinien der chinesischen Behörde für humangenetische Ressourcen (HGRAC) zum Export von PDX-Proben chinesischer Herkunft

Fortschritte in den Bereichen 3D-Zellkulturen, Organoid-Systeme und Bioprinting-Technologien

Sobald der Standort Kannapolis im Oktober vollständig betriebsbereit sein wird, wird er voraussichtlich seine Servicekapazitäten den Geschäftsanforderungen entsprechend erweitern. Zu seinen Aufgaben gehören die onkologische Forschung, das Studienmanagement und der Laborbetrieb. Dadurch werden neue Möglichkeiten für lokale Talente geschaffen und wissenschaftliche Fachkräfte in die Region geholt. Die Einrichtung wird nicht nur die Präsenz von Crown Bioscience in den USA stärken, sondern sie wird auch durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Schulungsinitiativen und langfristigen Investitionen in die Gemeinschaft zur lokalen Wirtschaft beitragen.

"Kannapolis ist mehr als nur eine zusätzliche Einrichtung, es ist ein Katalysator für unsere Arbeitsweise in der Onkologieforschung der nächsten Generation", sagte John Gu, CEO von Crown Bioscience. "Dank seiner Lage und seinen Möglichkeiten können wir Projektzeitpläne beschleunigen, eine engere wissenschaftliche Zusammenarbeit fördern und unseren Kunden fortschrittlichere Modelle und Lösungen bieten."

Crown Bioscience

North Carolina Research Campus

150 Research Campus Drive

Kannapolis, NC 28081

USA

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO), dessen Ziel es ist, die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie zu beschleunigen. Wir kooperieren mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, um innovative, bedarfsgerechte Lösungen für die präklinische Forschung, translationale Plattformen und die Unterstützung klinischer Studien anzubieten. Wir verfügen über die weltweit größte kommerziell verfügbare Sammlung von patientenabgeleiteten Xenografts (Patient-Derived Xenografts, PDX) und rund 1.000 Tumororganoidmodelle, die auf der Hubrecht Organoid Technology basieren. So können wir unvergleichbare Einblicke in 35 Krebsindikationen bieten. Unsere Expertise erstreckt sich über In-vivo-, In-vitro- Ex-vivo- und In-silico -Methoden, die wir durch hochmoderne, das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung abdeckende Labordienstleistungen ergänzen. Unsere umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, inklusive klinischer Daten, leistet einen weiteren Beitrag zur Verbesserung unserer onkologischen Forschungskapazitäten. Wir unterhalten elf hochmoderne Labore in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, die den höchsten Industriestandards entsprechen und unter anderem vom College of American Pathologists (CAP) sowie der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) akkreditiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.crownbio.com.

