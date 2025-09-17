Neue langfristige Vereinbarung wird die Infrastruktur der Lloyds Banking Group mit einer neuen Private-Cloud-Umgebung und Mainframe-Lösungen für digitales Banking transformieren

LONDON, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VMware Explore on Tour - Die Lloyds Banking Group und Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) haben heute eine bedeutende Ausweitung ihrer langjährigen Partnerschaft mit einem neuen Mehrjahresvertrag bekanntgegeben, der die Umsetzung der ehrgeizigen strategischen Transformation der Gruppe unterstützen wird.

In der nächsten Phase der Partnerschaft wird die Lloyds Banking Group die Nutzung des Infrastruktur-Software-Portfolios von Broadcom, einschließlich VMware Cloud Foundation und Mainframe-Lösungen, vertiefen, um die Ausfallsicherheit, Agilität und Skalierbarkeit ihrer Technologieinfrastruktur zu verbessern.

Dadurch wird die Gruppe in die Lage versetzt, ihren 28 Millionen Kunden und Unternehmen im gesamten Vereinigten Königreich schnellere und zuverlässigere digitale Dienstleistungen anzubieten.

"Die Modernisierung unserer Infrastruktur ermöglicht es uns, unseren Kunden weiterhin schnelle und zuverlässige digitale Bankdienstleistungen anzubieten, egal ob sie Zahlungen tätigen, einen Kredit beantragen oder ihren Kontostand prüfen", so Ron van Kemenade, Group Chief Operating Officer bei Lloyds Banking Group. "Das bedeutet, dass unsere Kunden heute erstklassigen Service erhalten - auf einer Plattform, die sich leicht skalieren lässt und künftig auch neue Produkte und Innovationen unterstützt."

"Die strategische Partnerschaft von Broadcom mit der Lloyds Banking Group wurde durch die Aufnahme von VMware in unser bestehendes Infrastruktur-Software-Portfolio, das unsere Mainframe-Lösungen umfasst, weiter gestärkt", so Luigi Freguia, President, EMEA, Broadcom. "Dies dient unserem Ziel, die Lloyds Banking Group bei der Transformation ihrer Infrastruktur zu unterstützen und ihre Führungsposition als größte digitale Bank Großbritanniens zu festigen."

Die Lloyds Banking Group wird VMware Cloud Foundation einsetzen, um ihre Strategie zur Konsolidierung von Rechenzentren zu unterstützen. Dies wird ein einheitliches Betriebsmodell für ihre gesamte Private-Cloud-Umgebung schaffen, das die Flexibilität der Public Cloud mit der Sicherheit, Leistung und Kosteneffizienz einer lokalen Infrastruktur kombiniert.

Die Plattform wird traditionelle, moderne und KI-gestützte Anwendungen mit einheitlichen Abläufen, Governance und Kontrollen unterstützen. Zudem wird Broadcom professionelle Services und Schulungen für die Engineering-Teams von Lloyds bereitstellen, um den Nutzen der Implementierung zu maximieren.

Die Mainframe-Lösungen von Broadcom werden weiterhin die geschäftskritischen Workloads von Lloyds absichern und bieten fortschrittliche Automatisierung, intuitive Tools und nahtlose Integration in hybride Umgebungen. Diese Funktionen tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken, die Performance zu steigern und eine agilere, kollaborative Kultur in den IT-Teams zu fördern, und unterstützen somit die kontinuierliche Bereitstellung wichtiger digitaler Dienste.

Über Broadcom

Über die Lloyds Banking Group

Die Lloyds Banking Group ist der größte britische Finanzdienstleister für Privat- und Geschäftskunden mit über 28 Millionen Kunden und einer Präsenz in nahezu jeder Gemeinde. Wir sind stolz darauf, britische Unternehmen zu unterstützen, von denen fast eine Million von unseren führenden digitalen und Relationship-Banking-Services profitieren. Zu unseren Hauptgeschäftsaktivitäten zählen Privat- und Geschäftsbankgeschäfte, allgemeine Versicherungen und langfristige Sparprodukte, die über renommierte Marken wie Lloyds, Halifax, Bank of Scotland und Scottish Widows angeboten werden.

Unser Ziel ist es, zum Wohlstand Großbritanniens beizutragen. Seit mehr als 320 Jahren unterstützen wir Großbritannien mit unseren Produkten und Dienstleistungen in allen Gemeinden und Millionen von Haushalten. Unser Erfolg ist eng mit dem Wohlstand des Vereinigten Königreichs verflochten und wir möchten Großbritannien durch eine verantwortungsbewusste, nachhaltige und inklusive Geschäftstätigkeit zu mehr Wohlstand verhelfen.

