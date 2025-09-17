© Foto: Zoonar | Andrii Yalanskyi - picture allianceDer US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) Prologis wurde von der Bank of America zum Kauf empfohlen. Anlegerinnen und Anleger sollten zuschlagen! Prologis: Weltweit agierender Immobilienriese - und besser als der S&P 500 Mit einem Börsenwert von 107,8 Milliarden US-Dollar ist Prologis der größte Immobilieninvestitionsfonds (REIT) der Welt. Das US-Unternehmen hat sich auf Gewerbe- und Industrieimmobilien, wie Lagerhallen, Logistikzentren und Fabrikgebäude spezialisiert. Vor allem von der wachsenden Bedeutung des Online-Handels konnte der Konzern in den vergangenen Jahren profitieren - und seinen Anlegerinnen und Anlegern eine Überrendite gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 …Den vollständigen Artikel lesen ...
