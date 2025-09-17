Die Partnerschaft wird Innovationen vorantreiben, die globale Reichweite ausdehnen und die Position von Jumpmind als Marktführer im Bereich der Einzelhandelssoftware und Unternehmensdatenlösungen der nächsten Generation stärken

Jumpmind, ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen für den Einzelhandel, gab heute bekannt, dass Lone View Capital ("Lone View"), ein auf Wachstum spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Technologie- und Softwareinvestitionen, eine strategische Investition getätigt und eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben hat.

Das 2008 gegründete Unternehmen Jumpmind wurde vor kurzem im Forrester Wave for Point of Service Solutions (Q4 2024) als Leader ausgezeichnet. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, Jumpmind Commerce, ist eine cloudnative, auf Microservices basierende Point-of-Service-Plattform, die Einzelhändlern die Möglichkeit bietet, digitale und In-Store-Erlebnisse zu vereinheitlichen, den Checkout zu rationalisieren und personalisiertere Kundeninteraktionen zu schaffen. Die Plattform, auf die weltweit führende Einzelhändler vertrauen, unterstützt Geräteunabhängigkeit, schnelle Bereitstellung und in hohem Maße konfigurierbare Customer Journeys, damit sich Unternehmen schnell an die dynamische Einzelhandelslandschaft von heute anpassen können. Jumpmind wurde im Rahmen der RetailTech Breakthrough Awards 2025 als POS Solution of the Year ausgezeichnet.

Neben seiner Einzelhandelsplattform bietet Jumpmind mit SymmetricDS und Metl zwei Tools für Unternehmen an, mit denen Daten in Echtzeit integriert und synchronisiert werden können. Diese Tools, die weltweit in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt werden, bieten die erforderliche Stabilität, um einen unterbrechungsfreien Ablauf kritischer Vorgänge zu gewährleisten.

"Jumpmind hat sich als bewährter Partner führender Einzelhändler in Nordamerika, Europa und Asien etabliert und bietet mit seiner cloud- und hardwareunabhängigen Plattform eine differenzierte Alternative zu älteren Systemen", so Doug Ceto, Partner bei Lone View Capital. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Joe und dem Jumpmind-Team, um auf dieser Dynamik aufzubauen, ihre Reichweite zu erweitern und sie dabei zu unterstützen, sich zum nächsten Marktführer im Bereich Einzelhandelssoftware zu entwickeln."

Joe Corbin, CEO von Jumpmind, wird nach der Investition seine Rolle beibehalten und das Wachstum des Unternehmens vorantreiben.

"Lone View bringt fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Software und Technologie mit und kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen zurückblicken. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen", so Joe Corbin, CEO von Jumpmind. "Durch diese Investition sind wir bestens aufgestellt, um unsere Produkt-Roadmap voranzutreiben, unsere Kundenbeziehungen zu vertiefen und weiterhin innovative Software anzubieten, die das Einkaufserlebnis im Einzelhandel transformiert."

ScaleView Partners fungierte als exklusiver Finanzberater von Jumpmind. Harris Williams war als Finanzberater von Lone View beteiligt. Massumi Consoli stand Lone View als Rechtsberater zur Seite.

Über Jumpmind

Jumpmind ist ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen für den Einzelhandel. Unsere cloud-native, mobile Point-of-Service-Plattform bietet Einzelhändlern die Möglichkeit, ihre Abläufe zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Wir bei Jumpmind bauen auf einer zukunftssicheren Architektur auf, um unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten, und wollen die Zukunft der Einzelhandelstechnologie aktiv mitgestalten. Mit Jumpmind werden inspirierende Einkaufserlebnisse in den Geschäften vor Ort für eine wachsende Zahl führender Einzelhändler ermöglicht, darunter American Eagle Outfitters, Build-A-Bear Workshop, DTLR, Petco, Reitmans Canada Ltd., Shoe Palace, The Paper Store, Landmark Group und The Vitamin Shoppe. Um mehr über Jumpmind zu erfahren, besuchen Sie bitte www.jumpmind.com.

Über Lone View Capital

Lone View Capital ist ein auf Wachstum spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen, das in das gesamte Technologie-Ökosystem investiert. Das Team setzt sich aus Investoren und Betreibern zusammen, die ihr fundiertes Branchenwissen nutzen, um herausragende Managementteams beim Aufbau und bei der Transformation marktführender Unternehmen zu unterstützen und deren Wachstum zu fördern. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Weitere Informationen rund um die Anlagestrategie und das Geschäftsmodell von Lone View finden Sie unter https://loneviewcap.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250915620287/de/

Contacts:

Für Lone View Capital:

Parveen Singh, Edelman Smithfield

parveen.singh@edelmansmithfield.com

Für Jumpmind:

Erin Lutz, Lutz Public Relations und Marketing

erin@lutzpr.com

949.293.1055