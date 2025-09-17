PepeNode erreicht 1,22 Mio. USD: Nur noch 23 Stunden für Presale-Phase

Das erste virtuelle Krypto-Mining-Spiel mit Memecoins mit dem Namen PepeNode konnte mit seinem Presale bisher über 1,22 Mio. USD einnehmen. Zuletzt hat sich das Verkaufstempo noch einmal gesteigert, da sich der Krypto-Markt in eine Altcoin-Saison begab und anschließend gewöhnlich die Memetoken folgen.

Frühe Investoren erhalten bei PepeNode einige Vorteile. So können sie etwa direkt mit dem virtuellen Krypto-Mining-Spiel beginnen und ihre ersten Memecoins wie Fartcoin und Pepe strategisch schürfen.

Noch lassen sich besonders gute Konditionen zu Beginn des Presales sichern. In der aktuellen Phase werden die PEPENODE-Token noch für 0,0010617 USD angeboten, jedoch wird sich dies in weniger als 23 ändern. Ebenso sinken die Staking-Zinsen über die Zeit.

Memecoins verzeichnen parabolische Anstiege und hier kommt PepeNode

Einer der bekanntesten Memecoins der letzten Zeit ist Pepe, der ursprünglich aus den Comics von Matt Furie stammt. Dieser konnte bis auf ein Allzeithoch von 0,00002803 USD steigen und eine Marktkapitalisierung von mehr als 11 Mrd. USD erreichen.

Frühe Anleger konnten somit Gewinne von 21x erzielen, was 1.000 USD in 21.100 USD verwandelt. Aber auch heute noch kann sich Pepe an der Spitze des Memecoin-Sektors auf dem dritten Platz behaupten.

Quelle: TradingView

Ebenfalls für Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr und darüber hinaus Fartcoin. Er wurde von der KI Truth Termin des Entwicklers Andy Ayrey erdacht und dann von einer Person auf der Launchplattform Pump.Fun gestartet. Anfang des Jahres erreichte Fartcoin dann schon eine Bewertung von 2 Mrd. USD und den 12. Platz unter den Memecoins.

Dies ist eine beeindruckende Entwicklung im Vergleich zu der Marktkapitalisierung von 40 Mio. USD, welche Fartcoin noch im Oktober 2024 hatte. So konnte er seine Bewertung in weniger als einem Jahr auf mehr als 1 Mrd. USD bringen und verdeutlichen, wie schnell Memecoins populär werden und was für ein Durchhaltevermögen sie haben können.

Derweilen steuert der Memetoken-Sektor wieder auf eine Marktkapitalisierung von 100 Mrd. USD zu. In diesem Zuge gibt es berechtigte Gründe dafür, dass sich Pepe und Fartcoin mit ihren kultartigen Gemeinschaften weiterhin an der Spitze des Sektors befinden werden. Aber auch Breakout-Coins wie MemeCore werden sicherlich dazugehören.

Stellen Sie sich nun einmal vor, dass sie diese Memecoins durch Krypto-Mining als Bonusbelohnungen verdienen. Sofern Sie bei PepeNode die richtige Strategie für Ihre Nodes und deren Optimierung wählen, kann Ihre Gelddruckmaschine für Sie rund um die Uhr arbeiten. Dabei wurde das Krypto-Mining besonders unterhaltsam und strategisch gestaltet.

Strategiespiel PepeNode bietet schon zu Beginn die ersten Belohnungen

In dem Strategiespiel von PepeNode können die Nutzer ihre eigenen Mining-Geräte erwerben, um Memecoins wie Fartcoin und Pepe zu verdienen. Dabei bietet es eine strategische Tiefe, bei der jeder Node besondere Eigenschaften zukommen. Durch die optimale Kombination dieser wird wiederum die Höhe der Belohnungen der Spieler bestimmt.

Umso komplexer und ausgefeilter das Krypto-Mining-Setup ist, umso mehr Bonusbelohnungen in den führenden Memecoins verdienen die Nutzer. Sollten die Erträge hingegen zu gering ausfallen, können weitere Nodes hinzugekauft oder verkauft werden, um die Token zurückzuerhalten.

PepeNode bietet ein Spiel, welches die Flexibilität der Nutzer belohnt. Interessierte müssen auch nicht erst auf den Launch warten, während sich das Game noch in der Entwicklung befindet.

Bereits jetzt können die eigenen PEPENODE-Coins für ein passives Einkommen von 1.100 % pro Jahr in den Staking-Pool eingezahlt werden. Angepasst werden die Zinsen proportional an die Anzahl der gestakten Token.

Dies ist eine Möglichkeit, um das Interesse an PepeNode über die Frühphase hin stabil zu halten, während die Belohnungen bereits vergütet werden. Dadurch kann die Schwäche von vielen anderen Krypto-Presales umgangen werden, wenn der größte Hype zwischen Markteinführung und Listung nachlässt.

Mine-to-Earn soll einen neuen Standard für die Kryptoindustrie etablieren

Nicht vergessen werden sollte, dass es sich bei PepeNode um einen Innovator handelt, welcher viele Probleme löst. So müssen die Nutzer nicht untätig warten, was bei anderen Presales zu einem nachlassenden Interesse geführt hat.

Außerdem sind mit dem regulären Krypto-Mining in der Regel hohe Mindestinvestments vonnöten, um überhaupt Memecoins schürfen zu können. So lässt sich Dogecoin etwa nur mit teuren Rigs minen, was den Einstieg für Kleinanleger verkompliziert.

Andere Memetoken nutzen hingegen gar kein Mining mehr, sondern stattdessen das Staking oder Yield Farming. Bei diesen handelt es sich allerdings größtenteils um passive Strategien, um Kryptowährungen zu verdienen.

Mit PepeNode soll sich dies künftig ändern. Denn das Krypto-Mining ist somit virtuell und spielerisch, womit ebenso die Einstiegsbarrieren wie Hardwarekosten umgangen werden und stattdessen das Schürfen in etwas Aktives und Unterhaltsames verwandelt wird.

Sollte sich PepeNode mit seinem Konzept durchsetzen, ist auf jeden Fall mit Nachahmern zu rechnen. Allerdings sollten Anleger dann nicht vergessen, dass vor allem die ersten Projekte ihrer Art die höchsten Bewertungen erzielt haben. Am stärksten profitieren davon die frühen Investoren während des Presales.

So können Sie PEPENODE-Coins im Presale kaufen

Die Teilnahme am Vorverkauf von PepeNode ist über die offizielle Website möglich. Mit dieser wird eine digitale Geldbörse verbunden, wobei das Team die Best Wallet mit ihren einzigartigen Vorteilen empfiehlt, in welcher der Coin unter "Upcoming Tokens" zu finden ist.

Anschließend können Interessierte die PEPENODE-Coins mit ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) und mit Bankkarten zahlen. Zur Sicherheit wurde der Smart Contract von Coinsult überprüft, um böse Überraschungen zu verhindern.

Folgen Sie PepeNode auch auf X und Telegram, wo Sie schnell über die neuesten Entwicklungen informiert werden.

