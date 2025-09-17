Leitet Zinssenkung Memecoin-Saison ein? Snorter zeigt den Weg!

Am heutigen Tage wird wieder eine FOMC-Sitzung stattfinden und die Märkte rechnen mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte, da sich das Wirtschaftswachstum des Landes so weit verlangsamt hat, dass das Risiko einer Rezession nun das einer Inflation überwiegt.

Für die digitalen Assets ist dieses Umfeld ebenfalls als bullisch zu werten. Denn durch die dovishere Geldpolitik gelangt wieder mehr Liquidität in die Märkte. Historisch hat sich gezeigt, dass das Kapital dann in die Vermögenswerte mit einem höheren Beta wie Kryptowährungen fließt. Dabei stellen die Memecoins die explosivste Wahl dar.

Sofern der Krypto-Markt jetzt wieder eine Memetoken-Saison einleitet, benötigen Investoren das richtige Tool, um ihre Entscheidungen präzise zu automatisieren. Genau dafür wurde der Snorter Bot Token gestartet, ein Telegram-basierter Trading-Bot mit einer Geschwindigkeit und Ausführungsqualität, die echte Vorteile bedeuten.

Bisher konnte Snorter mit seinem Vorverkauf über 3,97 Mio. USD einnehmen. In der aktuellen Vorverkaufsrunde werden die SNORT-Coins noch für 0,1045 USD offeriert, bevor der Preis in den nächsten zwei Tagen erhöht wird.

Altcoin-Saison wurde eingeleitet und Memecoins sind wieder gefragt

Die konjunkturelle Lage hat sich in den USA deutlich abgeschwächt, was auch die heutige Notenbanksitzung maßgeblich prägen wird. So befinden sich etwa die Arbeitslosenanträge auf dem höchsten Niveau seit vier Jahren, während das Beschäftigungswachstum im vergangenen Monat nur bei 22.000 und somit weit unter den Erwartungen lag.

Derweilen liegt die Inflation auch deutlich über dem Zielwert der amerikanischen Notenbank von 2 %. Dennoch sieht die Fed derzeit aufgrund der vorherigen Abschwächungen Spielraum für weitere Kürzungen. Schließlich geht sie aufgrund der Zölle nur von temporären Preiserhöhungen aus.

Daher werden die verringerten Wachstumserwartungen und die wachsenden Rezessionssorgen nun voraussichtlich zu der ersten Zinssenkung in diesem Jahr führen. Zudem würde es die erste Reduktion nach den politischen Maßnahmen der Pandemie im Jahr 2020 darstellen.

Somit handelte es sich um zwei Jahre mit den höchsten Leitzinsen seit Jahrzehnten. Deshalb stellt die heutige Notenbanksitzung auch einen wichtigen Wendepunkt der Geldpolitik dar, zumal im nächsten Jahr 6 Reduktionen erwartet werden.

In einem Niedrigzinsumfeld kommt es zu Liquiditätszuflüssen in die Kapitalmärkte. Dabei beschränken sie sich jedoch gewöhnlich nicht auf Bitcoin. Historisch betrachtet, hat sich das Kapital dann in die Altcoins bewegt, was auch die neusten Daten bestätigen. So konnten über die vergangenen 90 Tage einige Sektoren eine bessere Entwicklung als BTC vorweisen.

Anschließend fließt es meist in die spekulativen Memecoins, welche den riskantesten und explosiven Kryptosektor bilden, der selbst über Nacht dreistellige Renditen ermöglicht. Da der Zyklus schon im Gange ist, fällt es manchen Anlegern schwer, die steigenden Token zu finden, bevor die große Kursbewegung begonnen wurde und es zu spät ist.

Das Team von Snorter Bot Token hat deshalb für eine automatisierte Erkennung und Ausführung gesorgt. Auf diese Weise sollen sie besser von den Gewinnen profitieren können und nicht mehr von den frühen Investoren als Ausstiegsliquidität genutzt werden.

So kann man mit Snorters Technologie den nächsten Memecoin finden

Snorter wurde vor allem auf die Identifizierung von Breakout-Memecoins optimiert, noch bevor sich ihre Kurse bewegen. Dafür nutzt der Handelsroboter einen dedizierten RPC-Zugang, welcher schneller die Daten aus dem Mempool übermittelt, in dem die ausstehenden Transaktionen zuerst anzufinden sind.

Zudem verfolgt der Trading-Bot Wallet-Mittelflüsse, Liquiditätsspritzen und neue Smart Contracts in Echtzeit. Gleichzeitig werden die Chancen markiert, während sich diese entwickeln.

Dabei werden die Erkennung und die Ausführung kombiniert sowie Solana und Ethereum fortwährend nach frühen Signalen überprüft. Die Ausführungsebene wird in diesem Zusammenhang über Telegram abgewickelt, während Swaps mit MEV-Schutz in weniger als 1 Sekunde möglich sind.

Damit werden Verzögerungen minimiert, Front-Running-Risiken verringert und fehlgeschlagene Transaktionen besser unterbunden. All dies sind Probleme, welche Kleinanleger meist ihren Vorteil kosten.

Der Snorter Bot stellt seine Konkurrenten wie Banana Gun, Maestro und Trojan durch seine hohe Effizienz in den Schatten. Zudem verringert das Halten der SNORT-Coins die Gebühren auf das niedrigste Niveau des Marktes, wobei es somit anstelle von 1,5 % nur 0,85 % sind. Ebenso wird er für Staking, Governance und Multichain-Funktionalität benötigt.

Somit erhalten die Inhaber schnelle und günstigere Handelsmöglichkeiten, während sie von einem größeren Nutzen profitieren.

Deshalb ist der Snorter Bot für Memecoin-Trader eine besonders gute Wahl. Er kann in einem Markt, in dem Chancen innerhalb von Minuten schwinden können, die Erkennung und Ausführung automatisieren. Daher können Investoren auch die Coins kaufen, bevor sie es in die Top 10 geschafft haben.

Durch die Wahl von Solana als zugrundeliegende Chain werden diese Vorteile noch untermauert. Somit wird für einen hohen Durchsatz, Gebühren von fast Null und eine enorme Geschwindigkeit gesorgt. Aber auch nach einer Expansion auf andere Netzwerke wie die Binance Smart Chain, wird der Vorteile fortbestehen.

Memecoins bietet weiterhin Chance auf astronomische Gewinne

Mittlerweile haben die Memecoins wieder eine Marktkapitalisierung von 86 Mrd. USD erreicht. Somit befinden sie sich auf dem besten Wege, um erneut die Marke von 100 Mrd. USD zu überschreiten.

In diesem Jahr sind einige neue Namen in den Top 10 wie Official Trump, Pump.Fun, SPX6900 und MemeCore anzufinden, die es vor 12 Monaten noch nicht einmal in die Nähe der besten Coins geschafft haben.

Dies verdeutlicht, wie schnell neue Memecoins hohe Bewertungen erzielen können. Umso bemerkenswerter ist dies angesichts des schwierigen ökonomischen Umfeldes, welches den Krypto-Markt beeinträchtigt.

Allerdings ist in der nächsten Zeit mit einer Fülle von Chancen bei den Memecoins zu rechnen, welche von einigen abgelehnt werden, jedoch schnell Bewertungen in Höhe von Milliarden US-Dollar erlangen können.

Solche Entwicklungen stellen keine Seltenheit dar. Allerdings waren die Kleinanleger benachteiligt, sofern sie nicht mit den richtigen Werkzeugen dazu in der Lage waren, ihre Trades als Erstes zu platzieren.

Laut Berichten haben vor allem die Wale den Krypto-Markt dominiert und für künstliche Kursanstiege gesorgt, um später die Kleinanleger als Ausstiegsliquidität zu benutzen. Nun haben die Privatanleger hingegen Snorter, was den Unterschied ausmacht, da sie nun vor den Walen agieren und sich Gewinne sichern können, bevor der nächste Kursanstieg erfolgt.

SNORT treibt Snorter an und so können Sie ihn kaufen

Nicht vergessen werden sollte, dass SNORT das Trading-Ökosystem antreibt und für dieses benötigt wird. Denn mit ihm werden Gebühren gesenkt, Staking-Belohnungen freigeschaltet, Governance-Entscheidungen getroffen und erweiterte Funktionen eröffnet. All dies gestaltet die Nutzung des Bots noch attraktiver.

Den SNORT-Coin können Sie über die Website von Snorter Bot mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Bankkarte kaufen. Das Team empfiehlt die Wahl der Best Wallet, welches eine der besten Wallets des Web3 ist.

Die Tokenbestände der Presales sind direkt über die App verfolgbar und auch die Beanspruchung gestaltet sich nahtlos. Zudem kann direkt über die Anwendung an dem Vorverkauf über "Upcoming Tokens" teilgenommen werden, wo weitere ICOs zu finden sind. Herunterladbar ist die Best Wallet über Google Play und den Apple App Store.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter Bot Token auf X und Instagram an.

