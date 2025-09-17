DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.390 Punkte
DOW JONES--Nach der weithin erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Mittwoch stabil gezeigt. Ansonsten war die Nachrichtenlage äußerst dürftig. Auffallende Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.390 23.359 +0,1% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
September 17, 2025
