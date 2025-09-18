65 Zahnarztpraxen erzielen mit einem von Klinikern entwickelten KI-Workflow einen klaren ROI: Keine verpassten Anrufe mehr, geringere Arbeitsbelastung für das Personal im Front-Office, schnellere Patientenversorgung und messbare Erträge in erheblicher Höhe

Die Ergebnisse basieren auf der kürzlich erfolgten Einführung von Wilma AI durch Wildix, einer agentenbasierten KI-Schicht, die in die sichere, skalierbare UCaaS-Plattform eingebettet ist.

Wildix, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Geschäftskommunikation, und RoboReception, einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Praxissoftware in Großbritannien, gaben heute das Ergebnis einer KI-Implementierung bekannt, die den Patientenzugang und die Wirtschaftlichkeit von Praxen revolutioniert. Seit Mai 2025 hat die gemeinsame, rund um die Uhr verfügbare KI-Rezeptionistin über 50.000 Patientenanrufe beantwortet ohne einen einzigen zu verpassen. Dies führte zu Einnahmen durch neue Patienten in Höhe von 9 Millionen Pfund und sparte mehr als 2.000 Stunden Zeit für die klinische Versorgung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250917527764/de/

Wildix and RoboReception AI Rollout Unlocks £9M in Patient Value, Handles 50,000 Calls with Zero Missed Since May 2025

Der Rollout, der gemeinsam mit dem Wildix-Vertriebspartner Focus CX durchgeführt wurde, verdeutlicht, wie die agentenbasierte Sprachsteuerung die Rezeption entlastet, das Patientenerlebnis verbessert und einen messbaren Mehrwert bietet.

Verpasste Anrufe sind nach wie vor eine der versteckten Kostenursachen im Gesundheitswesen. Über ein Drittel der Anrufe neuer Patienten bleiben unbeantwortet, und die meisten rufen nie wieder an Dental Lifestyles Magazine; GroupDentistryNow ). Diejenigen, die durchkommen, müssen mit langen Wartezeiten und niedrigen Buchungsraten rechnen, was zu Einnahmeverlusten für die Praxen und zu einer verzögerten Versorgung der Patienten führt.

Das Wildix-RoboReception-System schließt diese Lücke, indem es die UCaaS-Plattform von Wildix, die auf Wilma AI basiert, mit den von Zahnärzten entwickelten agentenbasierten Workflows von RoboReception kombiniert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen behalten Praxen die vollständige Kontrolle: sie können festlegen, wann die KI zum Einsatz kommt, wann Mitarbeiter eingreifen und wie Datensätze aktualisiert werden, mit nahtloser Überleitung an einen Live-Agenten.

RoboReception wurde von praktizierenden Zahnärzten gegründet, um die täglichen Probleme an der Rezeption zu lösen.

"An der Zahnmedizinischen Fakultät haben wir nie etwas über die geschäftlichen Aspekte gelernt, sondern nur, wie man Patienten behandelt", sagte Dr. Grant McAree, Mitbegründer von RoboReception. "Doch jeder verpasste Anruf bedeutete einen verlorenen Patienten und zusätzlichen Druck für unsere Teams. Ich habe solche Momente erlebt, mit dem Bohrer in der Hand, während das Telefon unbeantwortet klingelte. Darum haben wir RoboReception entwickelt, kein Plug-and-Play-Gadget, sondern ein steuerbares System, das von Klinikern für Kliniker entwickelt wurde. Gemeinsam mit Wildix haben wir bewiesen, dass KI mit den Mitarbeitern Hand in Hand arbeiten kann, sodass Praxen wieder die Kontrolle zurückbekommen und Patienten den Zugang erhalten, den sie benötigen."

Gemessene Erfolge seit der Einführung (Mai 2025, 65 Praxen):

50.000 Anrufe beantwortet und keiner entgangen (gegenüber ~35 vor Einführung der KI)

Über 2.000 Arbeitsstunden wurden wieder für die Patientenversorgung frei

Seit der Einführung wurden fast 700.000 Pfund durch Neupatienten erzielt; 2 Millionen Pfund im ersten Jahr, 9 Millionen Pfund über die gesamte Laufzeit

96 der Anrufe wurden vollständig durch KI bearbeitet, 4 wurden an Mitarbeiter weitergeleitet

500 neue Patienten pro Monat, die Buchungsrate stieg von 18 auf 70

75 weniger kurzfristige Stornierungen

100 DSGVO-konform, verschlüsselt, mit rollenbasiertem Zugriff und Audit-Protokollen

"Der Unterschied ist ganz einfach: Hier handelt es sich nicht um eine verselbständigte KI, sondern um eine KI, die in enger Zusammenarbeit mit Klinikern entwickelt wurde und innerhalb weniger Wochen einsatzbereit ist", so Dimitri Osler, Chief Innovation Officer und Mitbegründer von Wildix. "Deshalb führen Praxen nicht nur Tests durch, sondern weiten das System auf Hunderte von Standorten aus. Es zeigt, dass KI sicher und vertrauenswürdig sein und dennoch völlig neue Maßstäbe im Gesundheitswesen setzen kann."

Das System ersetzt fragmentierte Front-Desk-Tools durch eine einzige Plattform, die mit Patientenakten, CRM und Terminplanung verbunden ist, um Termine zu buchen, Datensätze zu aktualisieren und Anrufe in Echtzeit weiterzuleiten. Focus CX lobte die offenen APIs und den technischen Support von Wildix, die eine Einführung innerhalb weniger Wochen ermöglichten eine Geschwindigkeit, die im Bereich der Gesundheitstechnologie als "beispiellos" bezeichnet wird.

Die Expansion auf weltweit mehr als 500 Praxen, darunter auch in Irland und Australien, ist bereits im Gange.

Die Einführung spiegelt den Fokus von Wildix auf KI-gestützte UCaaS wider, die in erster Linie den Menschen dienen und gleichzeitig das Wachstum vorantreiben. Wildix wird Live-Demos seines KI-Portfolios, das vom Gesundheitswesen bis zum Einzelhandel reicht, auf den kommenden Partner Days präsentieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wildix.com/partner-day/.

Über Wildix

Wildix ist ein globaler UCaaS-Anbieter und der einzige europäische Anbieter, der im Gartner Magic Quadrant für UCaaS weltweit anerkannt ist. Mit einem zu 100 kanalorientierten Modell und Implementierungen in mehr als 135 Ländern bedient Wildix über 1,5 Millionen Nutzer in Branchen wie Einzelhandel, Gesundheitswesen und Bildung. Seine sicheren, KI-gestützten Lösungen, darunter die Flaggschiff-Plattform x-bees auf Grundlage von Wilma AI, helfen Unternehmen dabei, ihren Umsatz zu steigern, ihre Abläufe zu optimieren und reibungslos Anpassungen vorzunehmen.

Über RoboReception

RoboReception ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für Gesundheitssoftware in Großbritannien. Es wurde von Zahnärzten und Gesundheitsexperten gegründet und verfügt über interne Entwicklungsteams zur Lösung von Herausforderungen im Front-Office. Die Flaggschiff-Lösung RoboReception automatisiert die Anrufbearbeitung mit speziell auf Zahnarztpraxen, Arztpraxen, Anwaltskanzleien und Finanzdienstleister zugeschnittenen Workflows und stellt sicher, dass jede Anfrage erfasst, nachverfolgt und konvertiert wird. Neben Tools wie ChatBot, einem Bewertungs-Tool zur Steigerung der Sichtbarkeit bei Google, LeadTracker und Remote Answering hilft RoboReception Praxen dabei, Zeit zu sparen, ihren Umsatz zu steigern und das Patientenerlebnis zu verbessern.

Über Focus Group

Mit einem Team von über 1.200 Experten bietet Focus Group 30.000 Unternehmen eine umfassende Palette der neuesten technischen Lösungen in den Bereichen Telekommunikation, IT, Cybersicherheit, Konnektivität, Mobilfunk und Energie. Innerhalb der Gruppe ist Focus CX auf KI, Contact-Center-Lösungen und API-Systemintegration spezialisiert und bietet Fachkompetenz von der Projektinitiierung über die Inbetriebnahme bis hin zum laufenden Support.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250917527764/de/

Contacts:

Medienkontakt

Deliah Mathieu

VP, Global Communication, Wildix

deliah.mathieu@wildix.com