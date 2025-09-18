Tokyo (ots/PRNewswire) -- Außergewöhnlicher japanischer Service beeindruckt Familien auf Besuch und erhöht den Komfort entlang der Goldenen Route -Die Cosmos Hotel Management Co., Ltd., Betreiberin der Apartmenthotelmarke MIMARU, hat ihren renommierten Service "Luggage Delivery by MIMARU" (Gepäckzustellung durch MIMARU) ab dem 1. September 2025 ausgeweitet, sodass die Strecke Tokio-Osaka/Kyoto bedient wird.Logo: https://drive.google.com/file/d/1mFYoAorxK8PTFN_ng2jRe77GaMbz65ig/view?usp=drive_linkDer im Mai 2024 eingeführte Service ermöglicht es den Gästen, ihr Gepäck morgens abzuliefern und es noch am selben Abend am Zielort in Empfang zu nehmen. Der Service, der ursprünglich zwischen Flughäfen und MIMARU-Standorten in Tokio und Osaka/Kyoto angeboten wurde, erreichte von Mai 2024 bis März 2025 eine Kundenzufriedenheitsrate von 96,1 % und eine Verspätungsrate von unter 0,1 % - dank der hohen japanischen Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit: keine Schäden, kein verlorenes Gepäck, keine Verzögerung.Mit dieser neuen Intercity-Erweiterung können Familien aus dem Ausland, die die beliebte "Goldene Route" bereisen, eine angenehme Reise genießen, bei der sie die Hände frei haben, und gleichzeitig die Überlastung des Touristenverkehrs verringern. Fast 90 % der Gäste von MIMARU sind Familien mit Kindern, und das Unternehmen hat Dienstleistungen entwickelt, um die Herausforderungen von Reisen durch mehrere Städte zu vereinfachen.So funktioniert es- Bitte reservieren Sie bis spätestens 23:00 Uhr am Vortag online- Geben Sie Ihr Gepäck am Morgen an der Rezeption von MIMARU oder an den dafür vorgesehenen Flughäfen ab- Sie erhalten Ihre Koffer noch am selben Abend am Zielort- Verfolgen Sie die Lieferung per E-Mail-Benachrichtigungen mit Foto-Bestätigung.Bild1: https://drive.google.com/file/d/1Y4l8rWV8s71lEsugZiIA_hhHlkJF-q9h/view?usp=drive_linkBild2: https://drive.google.com/file/d/1UkLdn-tDhU0u64q47kcl3cb3U8eQVXdc/view?usp=drive_linkPreise (pro Stück, einschließlich Steuern)- zwischen Tokio und Osaka/Kyoto: JPY 5.000- innerhalb Tokios: JPY 2.600- innerhalb von Osaka/Kyoto: JPY 2.300Für weitere Details: https://mimaruhotels.com/en/luggage-delivery/Bild3: https://drive.google.com/file/d/1urwnrEqCs19aSzPBEQwkbT5hrp637MzG/view?usp=drive_linkGästemeinungen- "Nach der Landung konnten wir direkt mit der Stadtbesichtigung beginnen."- "Das Reisen mit Kindern nach einem langen Flug war wesentlich einfacher, da wir uns nicht um das Gepäck kümmern mussten."- "Ohne Gepäck haben wir an einem Tag Osaka, Nara und Kyoto erkundet."- "Die Foto-Updates per E-Mail haben uns Sicherheit gegeben."Bild4: https://drive.google.com/file/d/1D7cuH2uug4nuZAIdxYjm1Idzpd07sqo6/view?usp=drive_linkKomfortabel reisen mit der ganzen FamilieMit Blick auf die Zukunft wird MIMARU weiterhin die Lieferrouten zwischen den Städten ausbauen und die Dienstleistungen verbessern, die das Reisen in Japan für Familien komfortabler machen. Im April 2025 eröffnete MIMARU außerdem den ANO-NE Kids Club in Tokios Stadtteil Ginza, der einen sicheren Indoor-Spielbereich bietet, damit Eltern in Ruhe einkaufen und essen gehen können.Mit Initiativen wie diesen setzt sich MIMARU weiterhin dafür ein, einen neuen Standard für familienfreundliches Reisen in Japan zu schaffen.Offizielle Website von MIMARU: https://mimaruhotels.com/Website zur Nachhaltigkeit: https://mimaruhotels.com/sustainability/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mimaru-erweitert-seinen-gepacklieferdienst-am-selben-tag-auf-die-strecke-tokio-osakakyoto-302559885.htmlPressekontakt:Mao Mochizuki,Büro für Managementplanung,Cosmos Hotel Management Co.,Ltd,+81-3-5444-3600,info-pr@chm.cigr.co.jpOriginal-Content von: Cosmos Hotel Management Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167367/6119917