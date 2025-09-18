Köln. (ots) -



Die Fahrscheinautomaten in den 400 Bahnen und 300 Bussen der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) sollen abgeschafft und durch Kartenleser ersetzt werden. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) erfuhr, sucht das Unternehmen mit einer Ausschreibung nach einem System, das es Gelegenheitsfahrern ermöglicht, kontaktlos mit Smartphone, Smartwatch oder EC- und Kreditkarten ein- und auszuchecken. Die Abrechnung soll nach dem günstigsten Tarif erfolgen, das gilt auch für mehrere Fahrten am Tag. Es soll aber weiterhin möglich sein, bargeldlos Fahrscheine zu kaufen, die aus Minidruckern kommen. Schon im kommenden Jahr könnte mit der Umsetzung begonnen werden. Die Zahl der Barzahler im Nahverkehr geht seit Jahren zurück. Im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und damit auch bei der KVB werden rund 90 Prozent der Fahrten mit dem Deutschlandticket oder der App eezy.NRW unternommen. Die Fahrscheinautomaten sind wartungsintensiv, teuer und können nicht auf den neuesten digitalen Stand gebracht werden.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6119919





© 2025 news aktuell