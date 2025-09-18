Mainz (ots) -SWR Story wirft einen kritischen Blick auf die Gegenwart: Gelingt eine Reform des Turnsports? / am 18.9.2025 um 21 Uhr im SWR und ab sofort in der ARD Mediathek (https://1.ard.de/machtmissbrauch_im_frauenturnsport)Der deutsche Frauenturnsport steht unter Schock: Ehemalige Turnerinnen zeichnen ein erschütterndes Bild. Hinter den Kulissen erlebten Athletinnen psychische und körperliche Gewalt. Von Trainer:innen und Funktionär:innen wurde das System über Jahre aufrechterhalten. Die Doku "Machtmissbrauch im Frauenturnsport - Erfolg um jeden Preis?" wirft einen kritischen Blick auf die Gegenwart: Wie reagiert der Deutsche Turnerbund auf die Vorwürfe? Wird es diesmal gelingen, den Turnsport grundlegend zu reformieren? Am 18. September 2025 um 21 Uhr im SWR und ab sofort in der ARD Mediathek (https://1.ard.de/machtmissbrauch_im_frauenturnsport).Eine persönliche Reise in die Abgründe des TurnsportsDie Journalistin und ehemalige Turnerin im Nationalteam Pauline Tratz begibt sich auf eine persönliche Spurensuche. Sie reist zurück an ihre alte Wirkungsstätte, trifft ehemalige Kolleginnen, Trainerinnen und Expert:innen. Sie will verstehen, wie tief die Strukturen des Machtmissbrauchs im Turnsport verankert sind. In intensiven Gesprächen mit der ehemaligen Olympiaturnerin Janine Berger wird deutlich, wie hoch der Preis für sportlichen Erfolg sein kann - psychisch, physisch und persönlich. Die Frage drängt sich auf: Wie konnte ein solches System so lange bestehen?Missbrauch, Macht, MedaillenMit Archivmaterial und exklusiven Interviews deckt die Dokumentation auf, wie das Streben nach Medaillen und internationalem Ansehen die Gesundheit und Würde junger Athletinnen in den Hintergrund drängte. Der Deutsche Turnerbund (DTB) steht als zweitgrößter Spitzensportverband Deutschlands mit rund fünf Millionen Mitgliedern in der Kritik. Besonders das Kunst-Turn-Forum Stuttgart gilt als Zentrum des Skandals. Prominente Turnerinnen wie Elisabeth Seitz trainierten hier. Auch sie erlebte die Schattenseite eines Systems, das auf "Erfolg um jeden Preis" ausgerichtet war."Leistung mit Respekt"Die SWR Story schaut nicht nur auf die Probleme, sondern sucht auch nach Lösungen. Pauline Tratz begleitet eine junge Turnerin zu ihren ersten deutschen Meisterschaften. Wie geht der Nachwuchs mit dem Skandal um? Kann das vom deutschen Turnerbund gewählte Motto "Leistung mit Respekt" erfolgreich sein?Begleitet von persönlichen Geschichten, emotionalen Rückblicken und intensiven Konfrontationen zeigt die SWR Story "Erfolg um jeden Preis?" von Pauline Tratz und Claus Hanischdörfer eindrücklich, wie eng Erfolg, Macht und Missbrauch im Spitzensport miteinander verknüpft sind - und welche Konsequenzen das für die Betroffenen hat. Können in Zukunft solche Skandale verhindert werden? Die Doku wird am 18. September 2025 um 21 Uhr im SWR ausgestrahlt und ist ab sofort in der ARD Mediathek (https://1.ard.de/machtmissbrauch_im_frauenturnsport) verfügbar.Pressefotos zum Download unter ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6119918