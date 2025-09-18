NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bundeshaushalt 2025:

"Nur steigende Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen werden unseren im Durchschnitt sehr hohen Lebensstandard erhalten können. Dazu können auch gezielte Steuererhöhungen beitragen, aber ohne eine funktionierende Wirtschaft wird das nicht ausreichen. Industrie, verborgene Champions aus dem Mittelstand und Startups müssen zwingend erfolgreich sein. Eine bloße Umverteilung reicht nicht aus. Die Zeichen dafür stehen leider nicht besonders gut. Die aggressive Zollpolitik der USA, der zerstörerische Krieg gegen die Ukraine und die technologischen Fortschritte Chinas lassen nicht erwarten, dass Deutschland jemals zum wirtschaftlichen Glanz alter Zeiten zurückkehren wird - und zwar völlig egal, wer regiert."