FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Erster Handelstag der Continental-Abspaltung Aumovio
09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit dem Deutsche-Bank-Finanzvorstand von Moltke
22:00 USA: Fedex, Q1-Zahlen
KOR: Hyundai Motor, Investorentag
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
11:00 USA: Bauproduktion 7/25
13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25
16:00 USA: Frühindikator 8/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»
DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)
