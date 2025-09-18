The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2025
ISIN Name
XS2232013263 IMH CAPITAL 20/25 REGS
XS2233265953 IDA 20/25 MTN REG.S
XS2230859469 EI SUKUK 20/25 MTN
XS2232101803 TRAFIGURA F. 20/25 MTN
XS1295778275 LETTLAND 15/25 MTN
CH0409606362 TRANS.QUEENS.FIN. 18-25
EU000A1U9894 ESM 15/25 MTN
AT0000A1G4A9 ERSTE GP BNK 15-25MTN1452
DE000NLB30M5 NORDLB 22/25
USU89653AB29 TRINITY IND 23/28 REGS
XS2533012790 COCA C.HBC F 22/25 MTN
XS2388084480 LUMINOR BANK 21/26 MTN
US219868CD67 CORP.ANDINA 20/25
XS2233264550 CADES 20/25 MTN REGS
XS2229473678 ICBC 20/UND. FLR
CH0561923845 SULZER 20/25
