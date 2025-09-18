DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. September

=== 08:00 DE/Baugenehmigungen Juli 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli *** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei Bank of America Financials CEO Conference 09:00 DE/Aumovio SE (Continental-Abspaltung), erster Handelstag *** 09:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Frauenkonferenz *** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Diskussion bei EZB-Forschungskonferenz über diskretionäre Elemente der Bankenregulierung *** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an MNI-Webcast *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juli *** 11:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation von Panel bei EZB-Forschungskonferenz zu "The Next Financial Crisis?" *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 263.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September PROGNOSE: +2,0 zuvor: -0,3 *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Weichenstellungen für Europa und den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb" (mit Deutsche-Bank-CEO Sewing) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q - KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und Finanzplanung *** - CH/Handelsbilanz August ===

