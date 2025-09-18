Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 18. September 2025





Michael Reitermann, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2020 und eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit breiter Erfahrung sowohl in den USA als auch in Europa, wurde vom Verwaltungsrat der Ascom Holding AG zum Delegierten des Verwaltungsrates und Interim CEO ernannt. Er übernimmt die operative Führung von Nicolas Vanden Abeele, der sich entschieden hat, Ascom nach fast vierjähriger Tätigkeit als CEO zu verlassen, um sich beruflich neuen Herausforderungen zu stellen.

Der Verwaltungsrat der Ascom Holding AG nominierte Laurent Dubois, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2020, zur Wahl zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates zuhanden der Generalversammlung 2026 und als Nachfolger des zurücktretenden Dr. Valentin Chapero Rueda.



Michael Reitermann zum Delegierten des Verwaltungsrates und Interim CEO ernannt

Während der Verwaltungsrat der Ascom Holding AG die bisherige Strategie weiterverfolgt, hat er sich eine raschere Umsetzung und Ausschöpfung des Wachstumspotenzials von Ascom zum Ziel gesetzt, dies mit einem speziellen Fokus auf die USA und Kanada. Michael Reitermann, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2020, wurde zum Delegierten des Verwaltungsrates und Interim CEO ernannt und wird die operative Führung der Ascom-Gruppe für eine begrenzte Zeit übernehmen. Parallel dazu wurde eine interne wie externe Suche für einen neuen CEO aufgesetzt.Michael Reitermann ist eine versierte Führungspersönlichkeit mit mehr als 25 Jahren kommerzieller und technischer Expertise in den Bereichen Medizintechnik und Life Sciences sowohl in den USA als auch in Europa. Er war CEO verschiedener Einheiten von Siemens Medical Sciences und diente später als COO und Mitglied des Management-Board von Siemens Healthineers. Michael Reitermann lebt in den USA und verfügt über eine deutsch-amerikanische doppelte Staatsbürgerschaft.Der Verwaltungsrat spricht dem scheidenden CEO Nicolas Vanden Abeele aufrichtigen Dank für seinen engagierten Einsatz in herausfordernden Zeiten und für seinen wertvollen Beitrag zur Transformation des Unternehmens aus.Der Verwaltungsrat nominierte zuhanden der Generalversammlung 2026 Laurent Dubois, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2020, zur Wahl als neuen Präsidenten des Verwaltungsrates und als Nachfolger des auf die Generalversammlung 2026 zurücktretenden Dr. Valentin Chapero Rueda.Laurent Dubois verfügt über drei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen Industrie, Consulting, B2B-Technologie und Healthcare. Er war Partner bei McKinsey & Co. und führte später bei GE Healthcare die globalen Solutions & Analytics Teams als Mitglied des Global Executive Teams. Seit 2020 ist er CEO von ADB Safegate, einem Unternehmen der Carlyle-Gruppe und globaler Leader in der Airside Guidance Technologie.Weiter hat der Verwaltungsrat entschieden, seine Grösse mit Wirkung ab der Generalversammlung 2026 von sechs auf fünf Mitglieder zu reduzieren.

Conference Call für Analysten und Medien

Im Zusammenhang mit dieser Medienmitteilung findet ein Conference Call für Analysten und Medien wie folgt statt:

18. September 2025 um 09:00 CET

Dial-in: +41 58 262 07 22 / Code: 030955

