© Foto: Sipa USA - Sipa USA

Wie erwartet, hat die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt und signalisiert zwei weitere Schritte bis Jahresende. Für die Börse ist das keine Überraschung, trotzdem stieg der Dow Jones auf ein neues Allzeithoch. Wie erwartet, hat die US-Notenbank am Mittwochabend deutscher Zeit den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Außerdem signalisierte sie, dass bis Jahresende zwei weitere Schritte folgen könnten. Damit liegt die Spanne für den geldpolitischen Schlüsselsatz nun zwischen 4,00 und 4,25 Prozent. Der Schritt wird mit zunehmenden Risiken am Arbeitsmarkt begründet, während die Inflation weiterhin oberhalb des Zielwerts bleibt. Das Votum fiel mit 11 zu 1 Stimmen überraschend deutlich …