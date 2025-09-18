DJ VW macht Gewerkschaft UAW in Tennessee "letztes und bestes" Angebot

Von Christopher Otts

DOW JONES--Volkswagen hat am Mittwoch sein "letztes und bestes" Angebot an die von der Gewerkschaft United Auto Workers vertretenen Arbeiter in seinem Montagewerk im US-Bundesstaat Tennessee gemacht. Nun liege nun an der Gewerkschaft, ob sie den Vorschlag zur Abstimmung stellt, erklärte der Autohersteller. Volkswagen bietet nach Unternehmensangaben eine sofortige Lohnerhöhung von 5 Prozent und anschließende jährliche Erhöhungen von 3 bis 6 Prozent über vier Jahre an.

"Dieses Angebot ist auf die Bedürfnisse unserer Belegschaft, unseres Werks und unserer Gemeinschaft zugeschnitten", sagte ein Volkswagen-Sprecher. "Es schafft ein Gleichgewicht zwischen den Prioritäten der Mitarbeiter und den wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich unsere Branche gegenübersieht." UAW-Verhandlungsführer Chuck Browning sagte, die UAW prüfe das Angebot. Die Gewerkschaft verhandelt seit einem Jahr mit der US-Tochtergesellschaft des DAX-Konzerns über Löhne und Gesundheitsleistungen für die von der UAW vertretenen Arbeitnehmer in dem Werk.

September 18, 2025

