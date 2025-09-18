DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DROHNEN-GEFAHR - Der Flughafenverband ADV fordert mehr Schutz gegen Drohnen. "Sicherheit in der Luft beginnt am Boden - und dazu gehört auch der Schutz unserer Flughäfen vor illegalem Drohneneinsatz", sagte der Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Ralph Beisel, dem Tagesspiegel. Die Flughäfen leisteten ihren Beitrag im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, doch die hoheitliche Verantwortung für Detektion und Abwehr liege beim Staat. "Wir fordern daher eine Beendung der Diskussion um Zuständigkeiten und eine staatlich finanzierte technische Ausstattung der Flughafenstandorte mit effizient funktionierenden Detektionssystemen", sagte er. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der Zeitung, die Drohnenabwehr werde durch engere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern gestärkt. Kompetenzen werden gebündelt und es würden neue Abwehrfähigkeiten entwickelt. (Tagesspiegel)

GRÜNER STROM - Die Initiatoren des Projekts "Sila Atlantik" wollen große Mengen Strom aus erneuerbaren Quellen über ein Seekabel von Marokko nach Deutschland bringen. Die Planungen sind weit fortgeschritten. Auch mit dem Wirtschaftsministerium sind die Verantwortlichen im Gespräch. Das erfuhr das Handelsblatt von mit dem Vorhaben vertrauten Personen. In Marokko sollen den Eckdaten des Projekts zufolge Windräder und Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von insgesamt 15 Gigawatt (GW) errichtet werden, die pro Jahr bis zu 26 Terawattstunden (TWh) Strom erzeugen. Das entspricht rund 5 Prozent des deutschen Stromverbrauchs, der 2023 bei 521 TWh lag. (Handelsblatt)

