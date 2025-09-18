FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag nach dem Zinsentscheid in den USA freundlich in den Handel starten. Anleger haben wie erwartet die erste Zinssenkung der Fed in diesem Jahr bekommen und wirken damit zunächst zufrieden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt fast ein halbes Prozent höher auf 23.466 Punkte.

In den vergangenen beiden Tagen hatte sich der Dax jeweils bei etwa 23.300 Punkten gefangen. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen davon, dass Anleger in diesem Bereich eine Kaufschwelle ausgemacht haben.

"Die Fed senkt den Leitzins um 25 Basispunkte und signalisiert, dass weitere drei Zinssenkungen ausreichen werden", schrieb der ING-Experte James Knightley. Zwei weitere in diesem Jahr entsprächen aktuell den Erwartungen, für 2026 werde aber nur ein weiterer Zinsschritt angedeutet. Der Markt sei von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" jedoch nicht überzeugt und gehe derzeit perspektivisch von mehr Zinsstufen aus.

An diesem Donnerstag wird der Dax wegen der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental ausnahmsweise aus 41 Mitgliedern bestehen. Diese Anpassung soll die Abbildbarkeit des Index für Anleger gewährleisten. Mit Handelsschluss wird der neue Einzelwert dann wieder aus dem Dax genommen./tih/zb