VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-17
|NL0009272749
|3840000.000
|352296761.50
|91.7439
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-17
|NL0009272756
|212000.000
|18819805.25
|88.7727
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-17
|NL0009272772
|513000.000
|36983773.12
|72.0931
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-17
|NL0009272780
|360000.000
|29798078.42
|82.7724
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-17
|NL0009690239
|8160404.000
|303929852.04
|37.2445
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-17
|NL0009690247
|2518390.000
|43334627.43
|17.2073
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-17
|NL0009690254
|2426537.000
|30145769.96
|12.4234
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-17
|NL0010273801
|2681000.000
|51187955.50
|19.0929
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-17
|NL0010731816
|788000.000
|65183391.54
|82.7200
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-17
|NL0011683594
|72300000.000
|3157106131.88
|43.6668
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-17
|NL0010408704
|29703010.000
|1029099132.97
|34.6463
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-17
|NL0009272764
|328000.000
|20392297.71
|62.1716
