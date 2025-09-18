Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 18
[18.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.09.25
|LU2941599081
|18,039,678.00
|EUR
|0
|183,829,102.27
|10.1903
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.09.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,932,825.67
|10.2839
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,441,710.17
|10.1660
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.09.25
|LU2994520851
|10,918,864.00
|USD
|5,000
|112,151,157.81
|10.2713
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.09.25
|LU2994520935
|641,975.00
|USD
|0
|6,538,747.94
|10.1854
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,338.40
|10.1735
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|253,118.72
|10.1247
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,899.90
|10.0458
